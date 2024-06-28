شهداء وجرحى بغزة.. ومعارك ضارية بين المقاومة والاحتلال بالشجاعية

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غزة - استشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، أمس، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، في حين تواصلت المعارك الضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال في حي الشجاعية بالقطاع من النقطة صفر.وأفادت مصادر طبية باستشهاد 11 فلسطينيا، وإصابة أكثر من 40 آخرين، بنيران قوات الاحتلال التي استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي غرب رفح جنوب القطاع.وقصفت مسيرة الاحتلال مواقع مختلفة قرب بلدية الشوكة شرق رفح، ما أدى لاستشهاد فلسطينيين، وإصابة آخرين بجروح.واستشهد شخصان وأصيب آخرون جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص صوب مجموعة من الغزيين في شارع الرشيد الساحلي غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.وأفادت مصادر طبية بوصول شهيدين وعدد من الجرحى إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة عقب قصف الطائرات الحربية الصهيونية منازل السكان في حي الشجاعية شرق المدينة.كما استهدفت مدفعية الاحتلال حي الشيخ عجلين غربي مدينة غزة، دون أن يبلغ عن شهداء أو إصابات.يذكر بأن طيران الاحتلال ومدفعيته قصفا فجر أمس، منازل وسط القطاع، وخياما تؤوي نازحين غرب رفح ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين، بينهم امرأة وطفلة.وانتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ثلاثة شهداء بينهم طفلة من تحت أنقاض منزل عائلة "أبو قنيص" الذي قصفه الاحتلال في مدينة دير البلح وسط القطاع.وأصيب عدد من الأشخاص في قصف مدفعي استهدف محيط مفترق الإقليمي جنوب غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع. وواصلت قوات الاحتلال استهدافها لحي الشجاعية، حيث أطلقت آلياتها الرصاص بكثافة صوب منازل السكان، كما قصف طيران الاحتلال منزلا في الحي، بالتزامن مع القصف المدفعي.واستمرت المعارك الضارية بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بينما استشهد أكثر من 17 فلسطينيا وأصيب العشرات في قصف صهيوني على مناطق عدة من القطاع منذ فجر أمس.وقالت مصادر صحفية بانه تم انتشال جثامين 7 شهداء منذ صباح أمس من حي الشجاعية، في أن فرق الدفاع المدني غير قادرة على الوصول إلى المصابين في حي الشجاعية وسط استمرار القصف وفقا لتلك المصادر. وأكدت أن المدفعية الصهيونية تواصل قصف الحي مع استمرار التوغل لليوم الثاني.من جهتها، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– إنها فجرت آلية عسكرية صهيونية بعبوة أرضية وخاضت اشتباكات من مسافة صفر مع قوات الاحتلال، مشيرة إلى أنها أوقعت قتلى وجرحى بصفوفهم في تلة المنطار ومحيطها شرق حي الشجاعية بمدينة غزة.كما أعلنت سرايا القدس استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة تاندوم في محيط مسجد الهدى بحي الشجاعية، وقصفت بقذائف الهاون جنود وآليات العدو المتوغلة في الحي. وأكدت السرايا سيطرتها على طائرة استطلاع صهيونية خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء رفح جنوبي غزة.من جهتها أعلنت كتائب القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنها استهدفت دبابة صهيونية من طراز ميركافا 4 بقذيفة إلياسين 105 في حي الشجاعية.وقالت الكتائب إنها قصفت القوات الاحتلالية المتموضعة في محور نتساريم بصواريخ رجوم، استهدفت ناقلة جند صهيونية بقذيفة الياسين 105 في حي البرازيل شرقي مدينة رفح.وأصيب 13 فلسطيني بعد استهداف طيران الاحتلال بناية سكنية في شارع يافا بحي الدرج شرق مدينة غزة. وقصفت مدفعية الاحتلال حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة وحي الزيتون جنوب شرق المدينة.وتواصل القوات الصهيونية احتلال معابر غزة وإغلاقها، ومنع سفر الجرحى والمرضى للعلاج أو إدخال أي مساعدات إنسانية للقطاع لليوم الـ53 على التوالي.ويغلق الاحتلال المعابر منذ اجتياحه مدينة رفح جنوبي القطاع وسيطرته على معبري رفح البري وكرم أبو سالم، رغم تحذيرات المنظمات الإنسانية والإغاثية ومطالبات دولية بإعادة فتح المعابر لتلافي حصول مجاعة بسبب انقطاع المساعدات، ولإنقاذ أرواح آلاف المرضى والجرحى.ويطالب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة باستمرار، بفتح معبري رفح وكرم أبو سالم وإدخال المساعدات والبضائع وإنهاء حرب الإبادة الجماعية المستمرة للشهر التاسع على التوالي.وأشار المكتب منذ أيام، إلى أن شبح المجاعة بات يُهدد حياة الناس بشكل مباشر، مما يُنذر بارتفاع أعداد الوفيات بسبب الجوع خاصة بين الأطفال، حيث بات 3.500 طفل يتهددهم الموت بسبب سوء التغذية وانعدام المكملات الغذائية والتطعيمات التي أصبحت في إطار الممنوعات من الدخول إلى قطاع غزة.وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان محمد جميل، إن الرصيف المائي لم يكن لأهداف إنسانية أو إغاثية محملا الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن حرب التجويع ضد القطاع.وشدد جميل، على عدم جدوى النقل الجوي للمساعدات، بل يمثل معضلة في طريقة الإنزال وما تسببته في خسائر في الأرواح والممتلكات.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قالت، إن حوالي 20 ألف جريح ومريض في غزة حاليا بحاجة للسفر للعلاج في الخارج، مؤكدة عدم تمكن أي منهم من مغادرة القطاع منذ احتلال القوات الصهيونية للمعابر، ما يعرض حياة الآلاف منهم للمضاعفات والموت.وأشارت الصحة إلى أن 4895 جريحا ومريضا فقط تمكنوا من مغادرة القطاع للسفر حين كان معبر رفح مفتوحا.وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" حذرت مسبقا من التأثير الكارثي والوضع المزري الذي يواجهه أطفال غزة بسبب إغلاق المعابر التي تمر منها المساعدات، والعمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في القطاع.ومنذ السابع من تشرين الأول(اكتوبر) 2023 يشن الاحتلال عدوانا همجياً على قطاع غزة خلف 37718 شهيدا و86377 مصابا وآلاف المفقودين، معظمهم أطفال ونساء.وفي وقت لاحق أمس، أجلى الجيش الصهيوني 4 قتلى و5 جرحى من جنوده سقطوا في حي الشجاعية.ونقلت وسائل إعلام عبرية "مقتل 4 جنود صهاينة وإصابة 5 على الأقل في اشتباكات في الشجاعية بغزة".وقد أعلنت كتائب عز الدين القسام أنها أوقعت قتلى وجرحى في صفوف جنود الاحتلال.-(وكالات)