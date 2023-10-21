شهداء وجرحى بقصف استهدف منزلا في دير البلح وسط غزة

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ارتقاء 4 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزةاستشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف لطائرات الاحتلال، استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.