السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وجرحى بقصف استهدف منزلا في دير البلح وسط غزة

الدمار في غزة
قطاع غزة
ارتقاء 4 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة
استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف لطائرات الاحتلال، استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.اضافة اعلان
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