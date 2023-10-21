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السبت 21 تشرين الأول 2023
8:11 م
شهداء وجرحى بقصف استهدف منزلا في دير البلح وسط غزة
قطاع غزة
ارتقاء 4 شهداء وعدد من الجرحى بقصف الاحتلال استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة
استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، بقصف لطائرات الاحتلال، استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة.
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