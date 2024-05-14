شهداء وجرحى بمجزرة إسرائيلية في مخيم النصيرات

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استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون ليل الاثنين - ثلاثاء، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأعلنت مصادر طبية في القطاع، عن استشهاد 14 فلسطينيا، وإصابة العشرات، بعد قصف الاحتلال لمنزل مكون من 3 طوابق يعود لعائلة كراجة جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع.كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة على منزل في أرض بكر غرب مدينة غزة، وقصفت مدفعية الاحتلال مدينة بيت لاهيا شمال غرب قطاع غزة، وواصلت مدفعية الاحتلال قصف مخيم جباليا شمالا بشكل عنيف.وحسب مصادر طبية في قطاع غزة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 35,091 شهيدا وأكثر من 78,827 مصابا، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال 24 ساعة، وصل منها للمستشفيات 57 شهيدا و82 إصابة.