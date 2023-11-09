الخميس 09 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي في غزة

الاحتلال يقصف محيط المستشفى الإندونيسي في غزة
الاحتلال يقصف محيط المستشفى الإندونيسي في غزة
استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح جراء قصف الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسي في غزة مساء اليوم الخميس.اضافة اعلان
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