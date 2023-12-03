الأحد 03 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وجرحى في سلسلة غارات للاحتلال على مخيم النصيرات وأحياء غزة

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شهداء وجرحى في سلسلة غارات للاحتلال على غزة

 استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في غارات إسرائيلية، مساء السبت، استهدفت منازل المواطنين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

 

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلين لعائلتي العصار وزقوت في مخيم النصيرات، ما أدى لاستشهاد 13 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة تم نقلهم إلى مستشفى العودة، إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض.

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كما قصفت طائرات الاحتلال مبنى سكنيا بمنطقة الصفطاوي وشارع الجلاء شمال مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، تم نقلهم إلى مستشفى المعمداني.

 

وشنت قوات الاحتلال سلسلة غارات على أحياء التفاح والدرج والشجاعية، والصبرة في مدينة غزة.

وجنوبا، قصفت مدفعية الاحتلال عشرات القذائف شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. - معا

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