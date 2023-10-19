شهداء وجرحى في عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس بطولكرم

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استشهد سبعة مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الخميس، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المستمر على مخيم نور شمس، بطولكرم.وأفادت وزارة الصحة بوصول شهيد سادس إلى مستشفى طولكرم الحكومي، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على المخيم، ما يرفع حصيلة الشهداء في المخيم منذ الصباح إلى سبعة، مشيرة إلى وجود شهداء آخرين لم تستطع مركبات الإسعاف نقلهم إلى المستشفى.وأطلقت قوات الاحتلال طائرة مسيرة صوب مجموعة من الشبان داخل المخيم، ما أدى الى استشهاد 6 منهم على الأقل، وإصابة العشرات بجروح مختلفة، جرى نقلهم الى مستشفى ثابت ثابت.وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، ما أدى الى اندلاع مواجهات ما زالت مستمرة حتى اللحظة. - وفا