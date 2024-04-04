الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على غزة

جثامين شهداء في غزة
جثامين شهداء في غزة
استشهد فلسطينيان على الأقل، مساء الأربعاء، في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني على الأقل وإصابة 15 آخرين، في غارات شنها طيران الاحتلال على مخيم المغازي.اضافة اعلان
كما قصف طيران الاحتلال منزلا في حي السلطان غرب رفح، جنوب القطاع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.
وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على دير البلح وسط القطاع، كما قصفت مدفعيته مناطق جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.
وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، إثر قصف طيران الاحتلال منطقة البركة، جنوب دير البلح.
كما استشهد فلسطيني، وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر استهداف مدفعية الاحتلال لفلسطينيين شرق مخيم البريج وسط القطاع.
وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا شرق مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة مواطنة في القدم.
وأصيب عدد من النازحين برصاص جيش الاحتلال، بمنطقة مواصي بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوب القطاع.
وفي السياق، تمكنت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني من انتشال عدد من الشهداء الأطفال، وآخرين جرحى، وأنقذت طفلا على قيد الحياة، من تحت أنقاض منزل عائلة كوارع شمال شرق رفح جنوب القطاع، بعد أن استهدفته طائرات الاحتلال الاسرائيلي فجر الخميس.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 32975 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وحصيلة الإصابات إلى 75577، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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