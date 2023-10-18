الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على منازل ومدارس في خان يونس

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على منازل ومدارس في خان يونس
شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على منازل ومدارس في خان يونس
قصفت طائرات الاحتلال الحربية، مساء الأربعاء، مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، قرب مسشفى ناصر بمدينة خان يونس.

وأدى القصف الإسرائيلي لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.اضافة اعلان
يشار إلى أن مئات المواطنين نزحوا إلى المدارس للاحتماء من الغارات الإسرائيلية التي دمرت منازل العديد منهم، خاصة في شمال غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على منزل قرب مدرسة أحمد عبد العزيز التي تأوي نازحين في منطقة الحاووز بمخيم خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزل عائلة البكري جنوب خان يونس، أدت لارتقاء 9 شهداء على الأقل بينهم 7 أطفال، نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة، ومازال العديد من أفراد العائلة تحت الركام. - وفا

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-10-19 at 12.24.39 AM

بايدن: مصر ستفتح معبر رفح لمرور مساعدات إلى غزة

منذ 27 دقيقة
هيئة بث الاحتلال: الجيش يستعد للتحرك بريا

هيئة بث الاحتلال: الجيش يستعد للتحرك بريا

منذ2 ساعة
ارتفاع عدد الشهداء في غزة

ارتفاع عدد الشهداء في غزة لـ 3478

منذ3 ساعة
26 copy

تزوير الحقائق: رواية صهيونية مزيفة لمجزرة "المعمداني" تكشف "التطهير العرقي" بغزة

منذ3 ساعة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن: إسرائيل وافقت على إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

منذ3 ساعة
صواريخ في سماء إسرائيل

"طوفان الأقصى" يرفع معدلات الهجرة العكسية للإسرائيليين

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

إجهاض المخطط الإسرائيلي

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

لماذا تحدث الاردن ومصر عن الحرب ؟

ماهر أبو طير |اليوم

تفويت الفرصة لـ"نزع الاستقرار"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"حرب دينية".. وموجة كراهية جديدة!

موفق ملكاوي |اليوم

غزة، بغداد.. تشابه السيناريو والقهر والصمت!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

موازنة موجهة بنتائج اقتصادية

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات | منذ3 ساعة
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات | منذ3 ساعة
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

هل يمكن تدمير "حماس"؟

ترجمات |17 تشرين الأول 2023
1697446667186009200

لماذا وصلت حماس وإسرائيل إلى هذه اللحظة الآن -وماذا سيأتي تاليا؟

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
1697446667296009600

كيف نقضي على الفقر المدقع؟ الإجابة بديهية، وبسيطة

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
الاتحاد السوفييتي

العالم يدخل بسرعة عصر "الانتقام"

ترجمات |16 تشرين الأول 2023
 