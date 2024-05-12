الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وجرحى في غارات عنيفة للاحتلال على شمال قطاع غزة

فلسطيني يرفع السبابة خلال نقله بعد إصابته بغارات الاحتلال على شمال قطاع غزة.
فلسطيني يرفع السبابة خلال نقله بعد إصابته بغارات الاحتلال على شمال قطاع غزة.
استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب عدد آخر ، في سلسلة غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة ، على مناطق متفرقة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.اضافة اعلان
وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال الحربية شنت قصفا مكثفا على المناطق السكنية شرق مخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين، لم تعرف الحصيلة بعد، في ظل تخوف من ارتكاب الاحتلال مجزرة جديدة في المخيم.
كما شن طيران الاحتلال غارات عنيفة على محيط مراكز الإيواء وسط مخيم جباليا، وقصف مسجد أحمد بن حنبل في شارع السكة شرق المخيم.
وتواصل طائرات الاحتلال الحربية، والمدفعية، شن أحزمة نارية عنيفة ومتتالية شمال قطاع غزة، تحديدا في بيت لاهيا، ومنطقة قليبو، ومخيم جباليا، إضافة إلى المناطق الشرقية والغربية لمدينة غزة.
وأكدت مصادر محلية، تعمد الاحتلال تدمير عشرات المنازل جراء الأحزمة النارية شمال قطاع غزة.
و كانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وصل منها للمستشفيات 28 شهيدا و69 مصابا.
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت، أمس السبت، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 34 ألفا و971 شهيدا، بالإضافة إلى 78 ألفا و641 مصابا.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه غير المسبوق على قطاع غزة بحرا وبرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، متسببا بكارثة إنسانية مكتملة الأركان يجسدها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، والدمار الهائل في البنى التحتية والمرافق الحيوية.


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