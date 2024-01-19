الجمعة 19 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خان يونس

19 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح
19 شهيدا في قصف إسرائيلي لمنزل في رفح
- ارتقى عدد من المواطنين وأصيب آخرون فجر اليوم الجمعة، في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال على مدينة خان يونس، التي كانت نسفت فيها قوات الاحتلال مربعات سكنية بشكل كامل.اضافة اعلان
وقالت مصادر محلية إن أربعة مواطنين على الأقل ارتقوا في قصف لقوات الاحتلال على المنطقة الغربية في مدينة خان يونس، استهدف منزلا لعائلة الكاظمي.
كما واصلت قوات الاحتلال قصفها المدفعي المكثف في محيط مستشفى الأمل في خان يونس، كما استهدفت قوات الاحتلال وسط المدينة بعدة غارات وبقصف مدفعي.
وكان ارتقى مساء أمس عدد من المواطنين وجرح آخرون بقصف نفذه الاحتلال الإسرائيلي على بناية سكنية غرب مدينة غزة، بينما نقل مواطنون جثامين 4 شهداء إلى المستشفى الأوروبي ارتقوا بعد قصف في خان يونس.
وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الفسفور الأبيض على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، ونفذت قصفا في محيط مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار شرق رفح جنوب القطاع، واستهدف بصاروخ برج العنتر في شارع غزة القديم ببلدة جباليا شمال قطاع غزة.
كما حاصرت قوات الاحتلال عدة مدارس تؤوي آلاف النازحين غرب حي تل الهوا بمدينة غزة، بينما واصل تفجير مربعات سكنية في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.
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