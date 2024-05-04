السبت 04 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة

فلسطيني يحمل جثمان شهيد في غزة
فلسطيني يحمل جثمان شهيد في غزة
استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر السبت، في قصف لطائرات الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة.
وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في حي الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت انقاض المنزل المستهدف.اضافة اعلان
كما شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزلاً يعود لعائلة أبو العينين في شارع الفالوجة في حي الجنينة شرق رفح، ما اسفر عن استشهاد عدد من المواطنين بينهم أطفال.
وفي السياق ذاته، استشهد مواطنان، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة البلبيسي شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
وقالت فرق الانقاذ إنها انتشلت جثامين 7 شهداء من مناطق متفرقة في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، ما اسفر عن استشهاد 34,622 مواطنا، غالبيتهم من النساء والاطفال، وإصابة أكثر من 77,867 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والانقاذ الوصول إليهم.
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