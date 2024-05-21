شهداء وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة بغزة

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استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.واستشهد 4 فلسطينيين، مساء الاثنين، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على حي الصبرة، جنوب مدينة غزة.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة قنديل في حي الصبرة، مما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين، وقد جرى نقل جثامينهم إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة.وقالت وفا إن 13 فلسطينيا 13 استشهدوا في غارات إسرائيلية استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في جباليا البلد شمال القطاع، فيما استُشهد 5 فلسطينيين في قصف استهدف منزلا لعائلة الخطيب في بيت لاهيا.كذلك، استُشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة لطائرات الاحتلال على منزل لعائلة الزهارنة في حي التفاح، شرق مدينة غزة.واستهدفت قوات الاحتلال بالمدفعية الطابق الخامس من مستشفى العودة في مخيم جباليا شمال القطاع، في حين أُعلن استشهاد طفلة داخل قسم الحضانة في مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا بسبب توقف جهاز الأوكسجين.ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مما أسفر عن استشهاد 35,562 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,652 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.