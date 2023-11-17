الجمعة 17 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي لمواقع عدة في قطاع غزة

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ارتقى عدد من الشهداء، وأصيب آخرون، جراء الغارات والقصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
ارتقى عدد من الشهداء، وأصيب آخرون، جراء الغارات والقصف المتواصل لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
واستشهد ثمانية عشر فلسطينياً وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف فجر اليوم الجمعة منزلاً آهلا بالمدنيين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.اضافة اعلان
وأفادت مصادر فلسطينية، أن المنزل كان بداخله عشرات النازحين الفلسطينيين، بينهم عدد من النساء والأطفال.
واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، فجر الجمعة، في قصف نفذته الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدف مجموعة من النازحين شرق مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، دون ذكر عدد محدد.
ووصل المستشفى الأندونيسي صباح اليوم شهداء وجرحى بعد قصف قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة غزة.
وقالت المصادر، إن الجيش الإسرائيلي واصل قصف مناطق في قطاع غزة، وخصوصاً حي الشيخ رضوان في مدينة غزة وشرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وتعرض شمال قطاع غزة فجر اليوم، لقصف جوي إسرائيلي عنيف، فيما أطلقت المدفعية قذائف "عشوائية" نحو حيي التفاح والشجاعية وشارع يافا في مدينة غزة، ومنطقة النزلة في بلدة جباليا شمال القطاع.
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