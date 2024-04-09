الثلاثاء 09 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء ومصابون في قصف للاحتلال على عدة مناطق بغزة

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قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق بغزة
استشهد عدد من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وأصيب آخرون، مساء الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة.
وأفادت مصادر فلسطينية باستشهاد 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف مبنى بمخيم المغازي، وسط القطاع، كما استشهد طبيب في قصف استهدف مفترق السرايا بمدينة غزة.اضافة اعلان
كذلك، انتشلت طواقم الإنقاذ جثامين 10 شهداء بينهم 6 أطفال من أبراج طيبة شمال غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ما أدى لاستشهاد 33,207 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 75,933 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.
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