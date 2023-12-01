شهيدان برصاص الاحتلال بغزة وصفارات الإنذار تدوي بغلافها

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أفاد وسائل اعلام بارتقاء شهيدين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع الجلاء بمدينة غزة.وأضاف أن صفارات الإنذار تدوي في منطقة جنوب شرق غلاف غزة.