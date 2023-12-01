الجمعة 01 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شهيدان برصاص الاحتلال بغزة وصفارات الإنذار تدوي بغلافها

سيارة إسعاف في غزة - (تعبيرية)
سيارة إسعاف في غزة - (تعبيرية)
أفاد وسائل اعلام بارتقاء شهيدين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع الجلاء بمدينة غزة.
وأضاف أن صفارات الإنذار تدوي في منطقة جنوب شرق غلاف غزة.اضافة اعلان
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