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الجمعة 01 كانون الأول 2023
9:22 م
شهيدان برصاص الاحتلال بغزة وصفارات الإنذار تدوي بغلافها
سيارة إسعاف في غزة - (تعبيرية)
أفاد وسائل اعلام بارتقاء شهيدين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في شارع الجلاء بمدينة غزة.
وأضاف أن صفارات الإنذار تدوي في منطقة جنوب شرق غلاف غزة.
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