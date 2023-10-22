الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شهيدان برصاص الاحتلال في قرية زواتا غرب نابلس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

استشهد شاب وطفل، وأصيب آخرون، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية زواتا غرب نابلس.
وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الشاب جهاد مازن صبحي صالح (29 عاما) والطفل محمد قاسم أبو زر (17 عاما) خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية زواتا، فيما وصلت إصابتان إلى مستشفى رفيديا الحكومي، إحداها خطيرة في الصدر، وإصابة ثالثة طفيفة بالرصاص الحي في القدم وصلت إلى المستشفى العربي التخصصي.

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وبارتقاء الشهيدين صالح وأبو زر، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الجاري إلى 93 شهيدا.

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