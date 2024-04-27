السبت 27 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهيدان في جنين واقتحامات جديدة في الضفة الغربية

حملة اعتقالات واسعة في الضفة (أرشيفية)
حملة اعتقالات واسعة في الضفة (أرشيفية)
استشهد شابان، وأصيب آخران، فجر السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حاجز سالم العسكري الإسرائيلي غرب جنين.
وأكدت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهاد الشابين مصطفى سلطان عابد (22 عاما) من بلدة كفردان، وأحمد محمد شواهنة (21 عاما) من بلدة السيلة الحارثية، غرب جنين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مجموعة من الشبان في محيط حاجز سالم، القريب من مفرق رمانة غرب المدينة، ما أدى لاستشهاد الشابين عابد وشرعة ولإصابة شابين آخرين.اضافة اعلان
وذكرت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى جثماني الشهيدين، واحتجزتهما.
فيما نعت القوى الوطنية والإسلامية، في مكبرات وعبر المساجد، في بلدتي السيلة الحارثية وكفردان، الشهيدين شواهنة وعابد.
في حين أكد الهلال الأحمر أن طواقمه نقلت شابان مصابان (25 عاما و22 عاما)، بالقرب من حاجز سالم إلى أحد المستشفيات في مدينة جنين، واصفا إصابة الشابين بالمتوسطة.
واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا، بلدتي حجة وكفر قدوم شرق قلقيلية.
وافادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت بلدة حجة، وسيرته آلياتها في عدة احياء، دون أن يبلغ عن إعتقالات.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت كفر قدوم بعدة آليات، وتجولت في شوارعها، فيما داهم جنود الاحتلال أحد المنازل في البلدة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة الخليل، وبلدة صوريف، واستولت على مركبتين في السموع.
وذكرت مصادر محلية أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة الخليل وتمركزت في منطقة شعابة.
وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة السموع، وتجولت في عدة احياء، واستولت على مركبتين.
وافادت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة صوريف شمال الخليل، وداهم جنود الاحتلال عدة منازل دون أن يبلغ عن إعتقالات.
كما واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة يعبد غرب جنين.
وأكد مواطنون من البلدة أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي، وتجولت في عدة أحياء، ودارت مواجهات أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، شابا من قرية رمانة غرب جنين، في وقت اندلعت فيه مواجهات في بلدة عرابة، عقب اقتحامها من قوات الاحتلال التي اقتحمت كذلك قرى جلبون والطيبة وفحمة في محافظة جنين.
وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب حمزة بلال جربان من رمانة على حاجز عسكري قرب أريحا .
وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت عرابة، واندلعت إثر ذلك مواجهات أطلقت خلالها قنابل الصوت والرصاص الحي، كما اقتحمت قرية فحمة جنوب جنين وقرية الطيبة غرب المدينة، وقرية جلبون شمال شرق المدينة.
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