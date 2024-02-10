شهيدان في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية جنوب لبنان

استشهد شخصان، وأصيب آخرون بعد ظهر اليوم السبت في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على جنوب لبنان.



وقال مصدر أمني لبناني، إن الغارة نفذت منطقة جدرا قرب مدينة صيدا، وأدت إلى تضرر عدد من السيارات والدراجات النارية، مضيفا أنها المرة الاولى التي تنفذ فيها عمليات في هذه المنطقة البعيدة عن نطاق العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل جنوب نهر الليطاني.



وأشار إلى تعرض بلدتي حانين ورميش الحدوديتين لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع، فيما تحلق أكثر من خمس مسيّرات إسرائيلية على علو منخفض فوق النبطية ومرج حاروف والضواحي ومعظم قرى الجنوب.



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من جهتها، أوضحت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المستهدف في الهجوم الاستثنائي بصيدا هو مسؤول كبير من حماس في لبنان.



وقال مراسل الجزيرة إن انفجارا وقع في سيارة ببلدة جدرا بمنطقة إقليم الخروب في جبل لبنان.



وقال مصدر أمني للجزيرة إن اثنين قتلوا وجرح آخران في استهداف سيارة في بلدة جدرا بمنطقة إقليم الخروب.