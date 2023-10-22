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الأحد 22 تشرين الأول 2023
3:05 ص
شهيدان وعدد من الإصابات بقصف إسرائيلي لمخيم جنين
جنين
استشهد شابان وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، فجر اليوم الأحد، بعد استهداف طائرات الاحتلال مسجدا في مخيم جنين.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، باستشهاد شابين ووقوع عدة إصابات بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي محيط مسجد الأنصار في حارة الدمج بالمخيم. وفا
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