شهيد برصاص الاحتلال في طولكرم

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استشهد فلسطيني وأصيب آخر، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها بلدتي بلعا وعنبتا شرق طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بلعا وتمركزت في الحي الغربي ووسط البلدة وداهمت عدة أحياء، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص الحي صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب (23 عاما) بجروح حرجة، نقل إثرها إلى مستشفى ، حيث أعلنت الطواقم الطبية استشهاده متأثرا بإصابته.وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا بلدة عنبتا من مدخلها الشرقي، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة شاب في الفخذ.وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال ، خلال اقتحامها مدينة قلقيلية.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وداهمت عدة أحياء، وأطلقت الرصاص صوب شاب كان يستقل دراجة بصورة مباشرة، وأصابته بجروح.كما أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال ، عند مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله.وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شاب كان يستقل دراجة نارية عند مدخل مخيم الجلزون، ما أدى إلى إصابته بالرصاص في القدم، ووصفت حالته بالمتوسطة.وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند مدخل المخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاه الشبان.وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يوميا، حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص، وقد زادت وتيرتها بالتزامن مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على غزة.