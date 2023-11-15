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الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
8:46 م
شهيد وإصابات بقصف إسرائيلي استهدف المدرسة الماليزية
عدد من الإصابات جراء قصف الاحتلال المدرسة الماليزية في مخيم النصيرات بغزة
أفادت وسائل اعلام باستشهاد شخص وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي استهدف المدرسة الماليزية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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