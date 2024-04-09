الثلاثاء 09 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهيد و20 جريحا بقصف إسرائيلي لمنزل بدير البلح

قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط شهيد و20 جريحا في قصف جوي إسرائيلي على منزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.اضافة اعلان
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