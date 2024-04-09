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الثلاثاء 09 نيسان 2024
2:01 ص
شهيد و20 جريحا بقصف إسرائيلي لمنزل بدير البلح
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط شهيد و20 جريحا في قصف جوي إسرائيلي على منزل في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
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