 
الخميس 30 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

شهيد و4 إصابات باقتحام قوات الاحتلال لمدينة البيرة

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الشهسد وجيه محمد الرمحي

رام الله- استشهد فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة البيرة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد فلسطيني متأثراً بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة البيرة.

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وذكرت الوزارة، أن خمسة فلسطينيين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال الاقتحام، منهم أربعة نقلوا إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، حالة أحدهم حرجة، حيث أصيب بالرصاص الحي في رأسه، وجروح آخرى بين متوسطة إلى خطيرة جراء إصابته في البطن، مشيرة إلى أن الجريحين الآخرين إصابتهما طفيفة، حيث تم استهدافهما في الأطراف السفلية. -(بترا)

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