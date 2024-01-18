صحافة عالمية: خان يونس "مأزق الاحتلال" وأميركا عاجزة بالبحر الأحمر

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فيما ركزت صحف عالمية أمس على ما وصفته بـ"المأزق" الذي تتجه إليه قوات الاحتلال في غزة، وصفت أخرى أن الولايات المتحدة تعاني في البحر الأحمر.ففي صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قال تحقيق إن القوات الإسرائيلية تتجه نحو مأزق في خان يونس، وإن محاولة السيطرة على "متاهة أنفاق خان يونس" ستكون مغامرة محفوفة بالمخاطر.ولفت التقرير إلى أن السيطرة على المدينة "تعني تضييق الخناق على أعداد هائلة من الفلسطينيين النازحين أصلا"، مشيرة إلى أن هذه المحاولة "تتزامن مع تصاعد الاحتجاجات الدولية بسبب العدد الكبير من الشهداء والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين، مما يزيد الضغوط على إسرائيل لتغيير تكتيكاتها".أما صحيفة "غارديان" البريطانية فقالت إن مسؤولي الإغاثة في غزة يعتقدون بوجود جيوب مجاعة في القطاع، وإن الآباء "أصبحوا يضحون بنصيبهم من الطعام لصالح أطفالهم".ونقلت الصحيفة عن أطباء أن كثيرا من الأطفال قضوا بسبب نقص الغذاء وارتفاع درجات حرارة أجسامهم، فضلا عن كثير من حديثي الولادة الذين لم يصمدوا في الحياة إلا أياما معدودة بسبب معاناة أمهاتهم من سوء التغذية.وفي صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قال الكاتب دانيال غولدمان إن إسرائيل بحاجة إلى رؤية سياسية وسطية جديدة، مشيرا إلى أن مناخ الوحدة الحالي "نجح في تغطية الشروخ السياسية والاجتماعية التي تغلي تحت السطح".لكن غولدمان يرى أن خلافات ما قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي قد تعود إلى الظهور بسهولة، مؤكدا أن حدوث هذا الأمر يعني أن التعافي "سيكون أكثر صعوبة".وفي "هارتس" طالبت افتتاحية الصحيفة بـ"التخلص من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل أن تنفجر الضفة الغربية"، مشيرة إلى أن التصعيد في الضفة وفتح جبهة أخرى في الحرب "خطر يجب منعه".وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة نتنياهو لا تفعل سوى صب الزيت على النار بهجماتها اللفظية على السلطة الفلسطينية، وبمقارناتها غير المسؤولة بين السلطة وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والسماح لمزيد من المستوطنين بتسليح أنفسهم وطرد الفلسطينيين من أراضيهم.وفي جانب آخر من الحرب، قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية إن البواخر التجارية التي ترغب في دخول البحر الأحمر عبر باب المندب أصبحت تضطر للإعلان عن عدم وجود أي صلة لها بإسرائيل، وإنها تدخل ذلك ضمن بياناتها الملاحية".وقالت الصحيفة إن طواقم البواخر تفعل ذلك استجابة لشرط الحوثيين حتى تنجو من الخطر وتتفادى ممرا بحريا طويلا يلتف حول القارة الأفريقية.-(وكالات)