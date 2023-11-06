صحة غزة: أكثر من 10 آلاف شهيد منذ بدء العدوان

اضافة اعلان

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1022 شهيدًا.وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 شهيدًا.وصرح القدرة أن المنظومة الصحية المنهارة في غزة باتت عاجز تمامًا عن إنقاذ حياة الجرحى والمرضى.ودعا القدرة إلى توفير ممر إنساني آمن وعاجل لإدخال المستلزمات الطبية والوقود وخروج الجرحى.وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة، بتوفير الطعام وباقي مقومات الحياة للطواقم الطبية العاملة في المستشفيات.وناشدت وزارة الصحة في غزة، الأمم المتحدة وشعوب العالم بالتحرك فورا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وتاليا أبرز ما جاء في مؤتمر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة:الاحتلال استهدف مباشرة مستشفى الصحة النفسية الوحيد في قطاع غزة.الاحتلال استهدف مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال.استشهاد 4 نازحين وإصابة 70 من النازحين والمرضى في مركز الأورام.الاحتلال يشن حربا مسعورة على المستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة.الاحتلال ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 شهيدا.10022 شهيدا منذ بدء العدوان.الاحتلال يواصل الكذب بشأن وجود ممرات آمنة للنازحين والكوادر الطبية.الممرات الآمنة التي يتحدث عنها الاحتلال ما هي إلا ممرات للموت.المنظومة الصحية باتت عاجزة تماما مع دخول العدوان شهره الثاني.نطالب جميع الأطراف العمل على توفير ممر إنساني آمن لضمان مرور المساعدات.الاستهداف المباشر للمخابز أدى إلى أزمة كبيرة في توفير الغذاء للسكان.الاحتلال يتلقى الصمت الدولي كضوء أخضر للاستمرار في مجازره.