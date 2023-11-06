الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صحة غزة: أكثر من 10 آلاف شهيد منذ بدء العدوان

جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى
شهداء غزة
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 1022 شهيدًا.
وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 شهيدًا.اضافة اعلان
وصرح القدرة أن المنظومة الصحية المنهارة في غزة باتت عاجز تمامًا عن إنقاذ حياة الجرحى والمرضى.
ودعا القدرة إلى توفير ممر إنساني آمن وعاجل لإدخال المستلزمات الطبية والوقود وخروج الجرحى.
وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة، بتوفير الطعام وباقي مقومات الحياة للطواقم الطبية العاملة في المستشفيات.

وناشدت وزارة الصحة في غزة، الأمم المتحدة وشعوب العالم بالتحرك فورا لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتاليا أبرز ما جاء في مؤتمر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة:
الاحتلال استهدف مباشرة مستشفى الصحة النفسية الوحيد في قطاع غزة.
الاحتلال استهدف مستشفى الرنتيسي التخصصي للأطفال.
استشهاد 4 نازحين وإصابة 70 من النازحين والمرضى في مركز الأورام.
الاحتلال يشن حربا مسعورة على المستشفيات وسيارات الإسعاف في قطاع غزة.
الاحتلال ارتكب 19 مجزرة خلال الساعات الأخيرة راح ضحيتها 292 شهيدا.
10022 شهيدا منذ بدء العدوان.
الاحتلال يواصل الكذب بشأن وجود ممرات آمنة للنازحين والكوادر الطبية.
الممرات الآمنة التي يتحدث عنها الاحتلال ما هي إلا ممرات للموت.
المنظومة الصحية باتت عاجزة تماما مع دخول العدوان شهره الثاني.
نطالب جميع الأطراف العمل على توفير ممر إنساني آمن لضمان مرور المساعدات.
الاستهداف المباشر للمخابز أدى إلى أزمة كبيرة في توفير الغذاء للسكان.
الاحتلال يتلقى الصمت الدولي كضوء أخضر للاستمرار في مجازره.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-11-06 at 4.29.50 PM

أونروا: قصف نحو 50 مدرسة ومنشأة للوكالة تؤوي 700 ألف نازح

منذ2 ساعة
اعتقالات

قانون إسرائيلي يشرعن حبس مؤيدي المقاومة الفلسطينية

منذ2 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نتنياهو: لن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل عودة الرهائن

منذ8 ساعة
654833db4c59b7667a50b25e

إسرائيل تستهدف مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة

منذ13 ساعة
2023-10-11T132335Z_437210073_RC2OP3A8JEEO_RTRMADP_3_ISRAEL-PALESTINIANS-GAZA-TIMELINE_0

الإمارات تدين تصريحات وزير إسرائيلي بضرب غزة بـ"النووي"

منذ14 ساعة
6548183d42360444cf1144a5

استقالات جماعية في حزب العمال البريطاني تضامنا مع غزة

منذ15 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما يجري في القدس أيها العرب

ماهر أبو طير |اليوم

اقصف.. اقتل.. دمر.. لن يحاسبك أحد

جهاد المنسي |اليوم

بعد العدوان.. ماذا يريد الشارع الأردني؟

نضال منصور |اليوم

كيان محتل تتكشف هشاشته

يوسف محمد ضمرة |اليوم

الغرب وحقوق الإنسان الفلسطيني.. السقوط الكبير

أحمد عوض |اليوم

في مستوى الحدث

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ما نوع التهجير الذي تريده أميركا؟

سميح المعايطة |اليوم

الكتابة على هوامش النص

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات | منذ22 ساعة
مقاتلون من كتائب القسام الفلسطينية في قطاع غزة - (أرشيفية)

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟

ترجمات | منذ22 ساعة
سيارات إسعاف في غزة

ورقة سياسة: بدائل لتوجيه سياسي بشأن السكان المدنيين في غزة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
Untitled-1‏فلسطينيون يحتمون في مخيم مؤقت للنازحين من منازلهم بسبب أوامر الإخلاء والغارات الجوية الإسرائيلية، خان يونس، جنوب غزة - (أرشيفية)

نص ‏الخطة الإسرائيلية للتطهير العرقي في غزة: الترجمة الكاملة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن يعانق بنيامين نتنياهو في زيارة دعم قام بها مؤخرًا إلى إسرائيل - (أرشيفية)

أميركا تساند إسرائيل.. لكنها تخشى الاحتمالات الرهيبة للحرب

ترجمات |03 تشرين الثاني 2023
فلسطينيان وسط الدمار الذي أحدثه قصف الكيان الصهيوني في غزة - (أرشيفية)

أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة: "اليوم التالي"

ترجمات |03 تشرين الثاني 2023
 