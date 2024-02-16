صحة غزة: ادعاءات الاحتلال كاذبة هدفها تبرير قصف المستشفيات

اضافة اعلان

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن "ادعاءات جيش الاحتلال الإسرائيلي كاذبة هدفها تبرير قصف المستشفيات واقتحامها"، مشيرة إلى أنها تحمّله مسؤولية سلامة المرضى.-(وكالات)