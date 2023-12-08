الجمعة 08 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 17 ألفا و487 شهيدا

قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023
قصف إسرائيلي عنيف مستمر على غزة في حرب الإبادة منذ 7 أكتوبر 2023
غزة 8 كانون الأول (بترا)- أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي، إلى 17 ألفًا و487 شهيداً، وإصابة ستة وأربعين ألفًا و480 ألف مواطن، 70% منهم من الأطفال والنساء.اضافة اعلان
وقال إن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب مجازر وإبادة جماعية لعوائل بكاملها في المدارس والأحياء السكنية. كما منع وصول سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى والشهداء من المناطق التي توجد فيها قواته العسكرية، لينزف الجرحى حتى الموت.
وذكر أن المستشفيات في اليوم الـ63 للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استقبلت 313 شهيدًا و558 إصابة خلال الساعات الماضية، ومازال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، مشيرًا إلى أن 618 مواطنًّا منهم 407 جرحى، و211 مريضًا غادر قطاع غزة عبر معبر رفح البري، وأن أقل من 1% من الجرحى فقط استطاع مغادرة معبر رفح البري.
كما قال إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل 36 كادرًا صحيًّا من قطاع غزة، على رأسهم مدير عام مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمد أبو سلمية في ظروف قاسية وغير إنسانية، مبينًا أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ جرائم إبادة جماعية في المدارس ومسحًا للأحياء السكنية، شمال غزة، ويخرج مستشفياتها عن الخدمة.
وفيما يتعلق بالوضع الصحي في جنوب غزة، قال القدرة، إنه كارثي للغاية والمستشفيات فقدت قدراتها الاستيعابية في الأقسام، والعنايات المركزة، والإشغال فيها بلغ 262 %، مطالبا المؤسسات الدولية بالتدخل العاجل لتوفير الحماية والأدوية والوقود لمجمع الشفاء الطبي ومستشفيات شمال غزة من أجل تمكين الطواقم الطبية من إعادة تشغيلها وإنقاذ الجرحى والمرضى، والأطراف كافة بتوفير ممر إنساني آمن من أجل ضمان تدفق الإمدادات الطبية والوقود وخروج مئات الجرحى يوميا.
كما طالب الجهات الدولية بتوفير مستشفيات ميدانية عاجلة لشمال غزة، داعيًّا اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتحرك الفوري للإفراج عن الكوادر الصحية المحتجزة لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جنود إسرائيليون على متن دبابة متواجدة بالقرب من حدود غزة، بعد يومين من هجوم حماس على إسرائيل

دعوى أمام "العليا البريطانية" لوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل

منذ3 ساعة
نازحون من غزة خلال أيام التهدئة - (رويترز)

"الصحة العالمية" تحذر من انهيار القطاع الصحي في غزة

منذ3 ساعة
غوتيريش: تعمد عرقلة الإغاثة يشكل جريمة حرب

غوتيريش: كابوس إنساني اجتاح سكان غزة طوال الشهرين الماضيين

منذ3 ساعة
صاروخ أثناء إطلاقه من المقاومة على مستوطنات الاحتلال-(وكالات)

القسام تقصف تل أبيب للمرة الثانية اليوم

منذ6 ساعة
1702029416475

الاحتلال يعتدي على المصلين عند باب الأسباط ويمنعهم من الدخول للأقصى

منذ9 ساعة
6572cde9eef49

الاحتلال يعتقل نائب مدير الأوقاف الإسلامية في القدس

منذ10 ساعة
افكار و مواقف

مزيد من الخسائر الإسرائيلية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
فلسطيني ينظر إلى مربع سكني دمره قصف الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

حرب غزة تظهر تزايدا لخطر التصعيد في المنطقة

ترجمات |03 كانون الأول 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 