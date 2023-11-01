الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صحة غزة: "الإنذار الأخير.. ساعات تفصلنا عن توقف المولد الكهربائي الرئيسي للمستشفيات"

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مستشفيات غزة
حذرت وزارة الصحة في غزة مساء يوم الثلاثاء من توقف المولدات الكهربائية الرئيسية في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الإندونيسي خلال ساعات.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة: "الإنذار الأخير.. ساعات تفصلنا عن توقف المولد الكهربائي الرئيسي في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الإندونيسي".اضافة اعلان

وأضاف أشرف القدرة: "نوجه نداء استغاثة عاجلة إلى كل إخواننا من الدول المنتجة للنفط بالتدخل العاجل لتزويد مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الإندونيسي بالوقود لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى".

وأردف: "نوجه نداء استغاثة إلى دول العالم لإنقاذ 42 طفلا تحت أجهزة دعم الحياة في حضانات الأطفال، و62 جريحا ومريضا تحت التنفس الصناعي و650 مريضا بالفشل الكلوي ومئات العمليات في غرف العمليات وغيرهم من المرضى والجرحى.. ونناشد كافة أصحاب محطات الوقود وأبناء شعبنا من لديه أي كمية من الوقود أو يعرف مكانا به وقود لتزويد مجمع الشفاء الطبي ومستشفى الإندونيسي بها لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى". وكالات 

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