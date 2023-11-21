صحة غزة: الاحتلال يريد موت جميع الجرحى

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال يريد إيقاع المزيد من الضحايا وموت جميع الجرحى، مؤكدا ألا خدمات صحية الآن في شمالي القطاع.وأوضح المتحدث للجزيرة، محاولتهم إدخال بعض المرضى والجرحى إلى المستشفى الأوروبي خلال ساعات، لافتا إلى أن فقدان الاتصالات يعرقل وصول المعلومات عما حدث في مستشفى العودة.