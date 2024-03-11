صحة غزة تحذر من خطر التجويع على الطواقم الطبية

اضافة اعلان

قال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن الطواقم الطبية شمالي غزة نحلت أجسامهم نتيجة عدم توفر وجبات طعام.وأضاف المتحدث أن أكثر من 2000 كادر صحي شمالي القطاع سيبدأون شهر رمضان بلا وجبات سحور أو إفطار.