الإثنين 11 آذار 2024
النسخة المطبوعة
Home
الغد الأردني
الرياضة
اقتصاد
حياتنا
محافظات
العرب والعالم
افكار و مواقف
وفيات
الأبراج
تعليم
الرئيسية
العرب والعالم
العرب والعالم
الإثنين 11 آذار 2024
1:01 ص
صحة غزة تحذر من خطر التجويع على الطواقم الطبية
أطباء بلا حدود: لا مخرج لإخلاء مستشفى ناصر
قال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة إن الطواقم الطبية شمالي غزة نحلت أجسامهم نتيجة عدم توفر وجبات طعام.
وأضاف المتحدث أن أكثر من 2000 كادر صحي شمالي القطاع سيبدأون شهر رمضان بلا وجبات سحور أو إفطار.
اضافة اعلان
Copy
اقرأ أيضا
إعلام عبري: حماس لا تزال قادرة على إطلاق صواريخ على إسرائيل
منذ 36 دقيقة
الاحتلال يتراجع عن قرار عدم المساس "بالأقصى" ويعزز انتشاره الأمني بمحيطه عشية رمضان
منذ4 ساعة
هل تنجح جهود "هدنة" بين المقاومة والاحتلال قبل رمضان؟
منذ4 ساعة
ميناء غزة العائم.. مصلحة انتخابية لبايدن وحلم صهيوني لتهجير الفلسطينيين
منذ4 ساعة
الاحتلال يشدد إجراءاته عند أبواب المسجد الأقصى
منذ4 ساعة
سفينة أميركية تتجه إلى غزة لتوصيل مساعدات
منذ19 ساعة
آخر الأخبار
الاكثر مشاهدة
صحة غزة تحذر من خطر التجويع على الطواقم الطبية
العرب والعالم
|
منذ 11 دقيقة
إعلام عبري: حماس لا تزال قادرة على إطلاق صواريخ على إسرائيل
العرب والعالم
|
منذ 35 دقيقة
أكرم نصري عطالله المجالي
وفيات
|
منذ1 ساعة
حليمه اسماعيل شنير
وفيات
|
منذ1 ساعة
منير عبدالكريم ابوليلى
وفيات
|
منذ1 ساعة
عائشة عرفان آغا
وفيات
|
منذ1 ساعة
بالفيديو.. ظاهرة غريبة في البحر قد تنذر باقتراب وقوع زلزال مدمر
الغد الأردني
|
24 أيلول 2023
5 زلازل تهز الكرة الأرضية خلال ساعات.. واحد منها في دولة عربية
العرب والعالم
|
18 أيلول 2023
متى تبدأ موجة الحر بالتراجع؟
الغد الأردني
|
12 آب 2023
مؤشرات أولية.. أمطار قد تتحول إلى عاصفة تؤثر على الأردن والمنطقة
الغد الأردني
|
23 أيلول 2023
الحكومة تقرر وضع سلم رواتب موحد وعادل لجميع الموظفين
الاقتصاد المحلي
|
25 أيلول 2023
عبير عيسى توضح لـ"الغد" سبب قصة شعرها اللافتة (صور)
فنون
|
13 أيلول 2023
افكار و مواقف
التهدئة المستحيلة في فلسطين
ماهر أبو طير
|
اليوم
المرأة الفلسطينية.. حياة صعبة..!
علاء الدين أبو زينة
|
اليوم
هناك في غزة.. رمضان جاء باكرا
جهاد المنسي
|
اليوم
الحرب ومعركة عض الأصابع
نضال منصور
|
اليوم
غزة والسيناريوهات الأربعة
حسني عايش
|
اليوم
مؤشرات تقرير التنمية المحلية المستدامة
موسى الساكت
|
اليوم
رمضان هذا العام
يعقوب ناصر الدين
|
اليوم
الإخوان.. ضياع كلمة السر
سميح المعايطة
|
اليوم
ترجمات
الذنب والمسؤولية: حالة ألمانيا وإسرائيل
ترجمات
|
منذ4 ساعة
الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)
ترجمات
|
منذ4 ساعة
التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس
ترجمات
|
09 آذار 2024
الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط
ترجمات
|
09 آذار 2024
لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك
ترجمات
|
08 آذار 2024
أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل
ترجمات
|
06 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
رمضان
آخر الشهر
09 آذار 2024
تحري هلال شهر رمضان
08 آذار 2024
عزائم رمضان
07 آذار 2024
استيراد البطيخ
06 آذار 2024
المجاعة في غزة
05 آذار 2024