"صحة غزة" ترفض التشكيك بصحة أعداد ضحايا العدوان الإسرائيلي

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غزة- اتهم المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة الدكتور اشرف القدرة، الإدارة الأميركية بالتجرد من كافة المعايير والأخلاق والقيم الأساسية لحقوق الإنسان، وأصبحت تتحدث بلسان الاحتلال الإسرائيلي وتشكك في صحة الأرقام المعلنة حول أعداد الشهداء والجرحى والمفقودين جراء العدوان الغاشم على غزة.وأضاف القدرة في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، ردا على تشكيك مسؤولين إسرائيليين وأميركيين بصحة أعداد وتفاصيل ضحايا العدوان على غزة، نه سيصار الى الإعلان بالتفاصيل والأسماء وأمام العالم بأسره حول حقيقة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني أمام بصر العالم وسمعه منذ السابع من أكتوبر الجاري.واكد الدكتور القدرة، أن وزارة الصحة منفتحة على جميع المؤسسات الدولية للاطلاع على منظومة العمل الصحي في قطاع غزة.وقال " ليعلم العالم أن خلف كل رقم قصة إنسان معلوم الاسم والهوية فأبناء شعبنا ليسوا نكرات يمكن تجاهلهم". -(بترا)