الخميس 11 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة للشهداء

جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى
جثامين الشهداء تتكدس بمحيط المستشفيات في غزة بعد امتلاء ثلاجات الموتى - أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة شهداء
العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 تشرين الأول الماضي، إلى "23
ألفاً و469 شهيداً و59 ألفاً و604 مصابين".

اضافة اعلان


جاء ذلك في بيان صدر عن متحدث الوزارة أشرف القدرة، بحلول اليوم 97 لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، ونشره عبر منصة الوزارة على "تلغرام".


وأضاف، أن الوزارة رصدت "ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية".


وأشار إلى أنه وصل إلى المستشفيات "جراء هذه المجازر 112 شهيدا و194 إصابة".


وأوضح، أنه "لا يزال هناك العديد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". -(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1704992133247944600

الاحتلال يوغل بعدوانه بـ14 مجزرة وحشية جديدة في القطاع

منذ 35 دقيقة
1704992353507951000

محكمة العدل الدولية تكمل أولى جلساتها ضد الاحتلال

منذ 35 دقيقة
محكمة العدل الدولية

مفارقة لاهاي.. إسرائيل الناجية تتهم بالإبادة الجماعية

منذ 37 دقيقة
RC2BC4AEDYA8-1699932413

القسام: استهداف غرفة قيادة إسرائيلية شرقي خان يونس

منذ7 ساعة
main_image659fe59ae7b5a

قوات الاحتلال تغتال مجدي فشافشة في جنين

منذ7 ساعة
ص-1704956007

إسرائيل تعترف باستهداف الصحفيين الدحدوح وثريا

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

استعادة مركزية فلسطين..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

الانتخابات.. الأفضل في موعدها الدستوري

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

الموازنة.. حوار نيابي مسؤول

سلامة الدرعاوي |اليوم

"أنا أولا".. شعار الجميع

سميح المعايطة |اليوم

الأمل بوقف إطلاق النار

مالك العثامنة |اليوم

التمويل الأخضر في الأردن ما أنجز وما لم ينجز

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات | منذ24 ساعة
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
 