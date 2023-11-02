الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"صحة غزة": عدم توفر الكهرباء للمستشفى الإندونيسي سيحدث كارثة

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مستشفى في قطاع غزة
قالت وزارة الصحة في غزة إنه إذا لم يتم توفير الكهرباء أو الوقود للمستشفى الإندونيسي فسنصل إلى الكارثة قريبا.

وأكدت على أن توقف المولد الرئيسي في مستشفى الإندونيسي سيضع المرضى في خطر محدق. اضافة اعلان
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