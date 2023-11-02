"صحة غزة": عدم توفر الكهرباء للمستشفى الإندونيسي سيحدث كارثة

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قالت وزارة الصحة في غزة إنه إذا لم يتم توفير الكهرباء أو الوقود للمستشفى الإندونيسي فسنصل إلى الكارثة قريبا.وأكدت على أن توقف المولد الرئيسي في مستشفى الإندونيسي سيضع المرضى في خطر محدق.