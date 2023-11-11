"صحة غزة": وفاة طفل ثان في حضانة مجمع الشفاء بسبب نقص الأكسجين

أعلنت وزارة الصحة بغزة عن وفاة طفل ثانٍ في حضانة مجمع الشفاء الطبي، بعد توقف المولد الكهربائي وخروج المجمع عن الخدمة

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، قال إنّ ساعات تفصل الأطفال في الخداج عن الحياة بسبب نقص الأكسجين.



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وأضاف القدرة أن الطواقم الطبية منذ صباح اليوم تحاول إجراء محاولات لإنقاذ حياة "أطفال الخداج" في قسم الحضانة، والمرضى في العناية المركزة في أساليب بدائية والإجراءات اليدوية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مجمع ومحيط الشفاء الطبي منذ الجمعة، حيث إنّ الاستهداف طال ساحات المجمع الأمامية والخلفية وأماكن النازحين؛ مما تسبب في نشوب حريق.

وتابع أن الاستهداف طال قسم العناية المركزي؛ مما أدى إلى أضرار جسيمة فيه، وقسم الجراحة بالطابق الخامس في مجمع الشفاء.

وبين أن التيار الكهربائي انقطع عن كافة أرجاء المجمع؛ بسبب نفاد وقود المولد الصغير الذي كان فقط يعمل من أجل تشغيل الخدمات المنقذة للحياة.

ولفت القدرة النظر إلى أن المجمع بلا كهرباء؛ الأمر الذي أدى إلى استشهاد طفل في الخداج ومريض في العناية المركزة.