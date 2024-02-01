صحف عالمية: إسرائيل خسرت حربها وعليها القبول بدولة فلسطينية مستقلة

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عواصم - قالت صحف عالمية إن إسرائيل بدأت تخسر حربها على أكثر من جهة وإن عليها القبول بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يمكن فصله عن التوصل لاتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي.تأتي مقولات الصحف بعد تصريحات على لسان وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون، بأن دوائر القرار السياسي في بلاده تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية هي وحلفاؤها، وحتى في الأمم المتحدة.كما تدفع إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن قدما بخطة لإقامة دولة فلسطينية مجردة من السلاح، وقد تحدث بايدن مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وضغط عليه ليوافق على إقامة دولة فلسطينية بعد الحرب. غير أنه يعرف بأن أمرا كهذا لن يحصل بظل وجود نتنياهو والذي يعتبر إقامة دولة فلسطينية بمثابة حكم بالإعدام السياسي له من قبل حكومته اليمينية المتطرفة.وذكرت مصادر أميركية أن وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، طلب من وزارته إعداد دارسة حول إقامة دولة فلسطينية.وفي السياق قال الكاتب توماس فريدمان في مقاله بصحيفة "نيويورك تايمز" إن إسرائيل تخسر الآن على عدة جبهات، مشيرا إلى أنها خسرت حرب السرد على غزة ووقفت أمام محكمة العدل الدولية.وأضاف أنها "تفقد أيضا القدرة على الحفاظ على أمنها، وتخسر على جبهة الاستقرار الإقليمي حيث باتت هدفا لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله وجماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن والمليشيات الشيعية في العراق".وأكد الكاتب أن إسرائيل "لا تستطيع كسب الحلفاء العرب أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) للانتصار في الحرب لأنها ترفض اعتماد أي مبادرة لرعاية شريك فلسطيني شرعي وذي مصداقية".وفي موقع "ذا هيل" طالب مقال الديمقراطيين في الولايات المتحدة بالضغط من أجل إقامة دولة فلسطينية واتفاق نووي مع إيران.وأشار المقال إلى ضرورة أن يصاحب التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع إيران تحركا أميركيا حازما بشأن المفاوضات التي تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، "لأن أحدهما لا يعمل دون الآخر".-(وكالات)