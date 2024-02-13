الثلاثاء 13 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صحف عالمية: نتنياهو كسر كل القواعد والعالم لم يعد قادرا على التعامل معه

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)
تناولت صحف عالمية الهجمات التي يشنها جيش الاحتلال على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، التي قالت إنها أصبحت الملاذ الأخير للنازحين، مشيرة إلى أن العالم كله بات غير قادر على التعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.اضافة اعلان
وقالت "لوموند" الفرنسية إن تعرض رفح -التي تؤوي أكثر من مليون نازح- لقصف إسرائيلي دفع العشرات إلى المستشفى الكويتي في وقت مبكر من صباح الاثنين، وذلك تزامنا مع إعلان أجهزة الأمن الإسرائيلية تحرير اثنين من المحتجزين بالقطاع عبر عملية عسكرية.
أما صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، فقالت إن الغارة الإسرائيلية على رفح تأتي وسط مخاوف دولية متزايدة من توغل عسكري أوسع نطاقا في مدينة يعيش فيها أكثر من مليون نازح، ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنها آخر مركز سكاني كبير تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).


تزايد التوتر بين واشنطن ونتنياهو
وأشارت الصحيفة إلى أن مصير رفح زاد -في الآونة الأخيرة- من التوتر بين حكومة نتنياهو وإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال مقال في صحيفة "وول ستريت جورنال" إن عملية تحرير "الرهينتين" يمكن أن تحقق انتصارا محليا لرئيس الوزراء الإسرائيلي في مواجهة ما يتعرض له من ضغوط دولية لإنهاء الحرب، في ظل خلافه مع الولايات المتحدة بشأن توسيع العمليات العسكرية في رفح.
لكن المقال يرى أن حجم الخسائر البشرية الناجمة عن تلك العملية يمكن أن يؤكد أيضا تعقيدات عملية واسعة النطاق في المدينة المكتظة بالسكان.
ورأى مقال في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن العالم كله يشعر باليأس من نتنياهو "باستثناء الرئيس الأرجنتيني الجديد الشعبوي غريب الأطوار".
وقال المقال إن بعض وزراء حكومة الحرب من أمثال بيني غانتس وغادي إيزنكوت باتوا محبطين، مضيفا "بالطبع يشعر جو بايدن والإدارة الأميركية بأكملها والاتحاد الأوروبي بالإحباط من نتنياهو".


مخلوق هجين
وجاء في المقال أن نتنياهو "كسر قواعد اللعبة الديمقراطية والدكتاتورية بشكل كامل، وبات مخلوقا هجينا ينظر إليه العالم كله بيأس وغير قادر على التعامل معه بفعالية".
وفي شأن متصل، قال موقع "بلومبيرغ" إن السفن التجارية التي تمر من البحر الأحمر باتت تعمل على أساليب مبتكرة لتجنب هجمات جماعة الحوثيين عليها في مضيق باب المندب.
ونقل الموقع أن إحدى شركات النقل البحري وجهت رسالة للحوثيين عند اقتراب السفينة من المضيق بأن جميع أفراد طاقمها مسلمون.
وكانت حملة الحوثيين تسببت في قلب حركة الشحن العالمية رأسا على عقب ورفع تكاليف النقل، إذ تواجه السفن تحويلات ورسوما إضافية للتأمين والأمن.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
ويليام-بيرنز-مدير-سي-اي-ايه100-730x438

واشنطن توفد بيرنز للقاهرة وتتفاءل بشأن المفاوضات

منذ10 ساعة
منظر عام لخيم نازحين في جنوب القطاع-(وكالات)

مأساة جديدة تجتاح مخيمات غزة‎

منذ10 ساعة
"لقد قضينا على داعش. لقد خرجنا من سوريا، وخرجنا من العراق" يقول ترامب

ترامب يطعن بقرار عدم تمتعه بحصانة تحميه من المحاكمة

منذ10 ساعة
سيول الأمطار تجرف سيارات في سلطنة عمان (متداول)

مصرع طفلين وفقدان ثالث جرّاء السيول في سلطنة عُمان

منذ10 ساعة
أكسيوس: صفقة تلوح بالأفق بين حزب الله وإسرائيل

مقترح فرنسي لإنهاء القتال بين حزب الله و "إسرائيل"

منذ11 ساعة
قوات الاحتلال تقتحم طولكرم وتحاصر مستشفيين

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم جنين ومخيمها ويشرع بتدمير البنية التحتية

منذ11 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

المخطط الأخطر

ماهر أبو طير |اليوم

"عنكبوتية" المخدرات (2-1)!

محمود الخطاطبة |اليوم

ماذا قالوا أو قيل في التعصب والتحامل والفاشية (3-3)

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

بيانات مشجعة

سلامة الدرعاوي |اليوم

ميليشيات تحكم دولها

سميح المعايطة |اليوم

افعلوها بسرعة

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات | منذ16 ساعة
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات | منذ16 ساعة
أكثر من 20 ألف طفل وسيدة استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة-(وكالات)

‏ماذا تاليا بالنسبة لسكان غزة؟‏

ترجمات | منذ16 ساعة
‏جندي إسرائيلي مسلح ببندقية يوقف فلسطينيين في أحد شوارع الناصرة، فلسطين، 17 تموز (يوليو)، 1948 - (أرشيفية)‏

التلاعب بالماضي وتلفيق التاريخ

ترجمات |11 شباط 2024
يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحماس بين أنصار الحركة في غزة - (المصدر)

ماذا يحمل المستقبل للفلسطينيين؟

ترجمات |11 شباط 2024
‏متظاهر يعرض لافتة كتب عليها "حياة الفلسطينيين مهمة" خلال احتجاج مؤيد للفلسطينيين في برلين 2021 - (أرشيفية)‏

في الإعلام الغربي.. حياة الإسرائيليين فقط هي المهمة‏

ترجمات |10 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
صراق آلي

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14

غزة 08 شباط 2024

غزة

دامت الأفراح 07 شباط 2024

6666666

اليوبيل الفضي 06 شباط 2024

حمزة حجاج -اليوبيل الفضي
 
 