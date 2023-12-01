صحيفة أميركية: جيش الاحتلال تفاجأ من قوة أنفاق "حماس"

عبّر ضابط في جيش الاحتلال عن اندهاشه من قوة ومتانة الأنفاق التي تستخدمها "حماس"، وذلك في حديث إلى مجلة "نيوزويك" الأميركية.

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وقال الضابط "كنا نعلم أننا سنرى ما توقعناه، لكنني لم أتوقع أن تكون هذه الأنفاق بهذه المتانة، مما يعني أن هناك الكثير من الخرسانة والسلالم، والكثير من التقاطعات في هذه الأنفاق"، مشيرا إلى أنه "كان هناك ظن أن الأنفاق ستكون بدائية أكثر بعض الشيء، لكنها متطورة بالفعل".

إسرائيل لا تدخل الأنفاق

وبحسب الضابط فإن القوات لا تدخل إلى الأنفاق بل يتم استكشافها وتدميرها.

وقال الضابط إن الانفاق هي "شريان الحياة لغزة. عندما كانت إسرائيل تسيطر على قطاع غزة، نفذنا عمليات ضد أنفاق التهريب هذه، ولم تكن السلع عسكرية فحسب، بل سلعا مدنية أيضا، لكن معظمها كانت عسكرية. وبعد مغادرة إسرائيل، أصبحت هذه الأنفاق شريان حياة لهم أكثر فأكثر".

وأضاف الضابط أن الأنفاق تعد "أصولا أساسية لـ"حماس"، وما برحت تشكل تحديا لمحاولات إسرائيل إلحاق هزيمة "ماحقة" بالفصائل الفلسطينية في الحرب الحالية الأكثر دموية حتى الآن التي تكتنف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ 75 عاما".

الجيش الإسرائيلي يُفضل تدمير فتحات تلك الأنفاق دون دخولها، وبدلا من استخدام الغارات الجوية أو المتفجرات لتدميرها.

ووفقا للضابط الإسرائيلي "إسرائيل تدرك أنه إذا رأينا عدوا، وإذا رأينا شخصا يطلق النار علينا من أحد الأنفاق ثم ركض عائدا، فإن هدفهم هو استدراجنا للدخول إلى النفق ومطاردتهم، لكننا لا نريد أن نجاريهم في لعبتهم، بل نريد أن نلعب لعبتنا".

وتابع المصدر الإسرائيلي ذاته الذي لم يتم الكشف عن اسمه "عادة ما نحاول أولاً قتل العدو بالمتفجرات التي لا تدمر النفق، بل تدمر العدو، ثم نلجأ للمتفجرات الأثقل التي ستدمر النفق نفسه".

ولفت "لا نعرف حقا عدد الأشخاص الذين قتلناهم، ولكننا نعلم أننا إذا لم نفعل ذلك، فسيهاجموننا مرة أخرى في اليوم التالي".

وتقول المجلة إن "الأنفاق تعد عنصرا أساسيا في إستراتيجية "حماس" العسكرية، وهدفا رئيسيا للجيش الإسرائيلي على مدى صراع مثقل بالكثير من عدم اليقين لكلا الجانبين".

ولطالما كان معروفا عن قطاع غزة أنه يضم شبكات مترامية، يعود تاريخها إلى ما يقرب من 4 عقود من الاحتلال الإسرائيلي، حيث إنه عندما تولت حركة "حماس" السلطة في عام 2007 بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي وفوزها بالانتخابات التي جرت هناك، توسعت تلك الشبكات بشكل كبير، وفق المجلة.

وبحسب "نيوزويك فإن "الفصائل الفلسطينية الأخرى في غزة مثل حركة "الجهاد الإسلامي" و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" تستخدم حرب الأنفاق في عملياتها على قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتنسق العديد منها عملياتها علنا مع بعضها بعضا، حتى فيما يتعلق بموضوع الأسرى الإسرائيليين، الذين قال بعضهم إنهم كانوا محتجزين داخل الأنفاق قبل الإفراج عنهم".