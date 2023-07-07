الجمعة 07 تموز 2023
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صحيفة: إمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية مخالف للقانون الأميركي

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الذخائر العنقودية
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس الأميركي جو بايدن وافق على إمداد أوكرانيا بذخائر عنقودية، مؤكدة أن ذلك يخالف القانون الأميركي.

وأضافت الصحيفة أن البنتاغون قدّر فشل القذائف العنقودية بنحو 6 بالمئة مما يحظر نقلها للخارج أو استخدامها، مشيرة إلى أن القانون الأميركي يحظر استخدام أو نقل الذخائر العنقودية بمعدل فشل يزيد عن 1 بالمئة.اضافة اعلان
وقال مسؤولون أميركيون لوكالة "رويترز"، الخميس، إن الولايات المتحدة تخطط لتزويد أوكرانيا بذخائر عنقودية لمساعدتها في مواجهة القوات الروسية.

وذكر المسؤولون الأميركيون، الذين لم تكشف الوكالة أسماءهم، أن الإعلان عن تزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية سيتم الجمعة.
ومن المقرر أن تعلن الولايات المتحدة عن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف، بما يشمل الذخائر العنقودية التي يجري إطلاقها من مدافع الهاوتزر من عيار 155 مليتمرا.
وتعارض منظمات حقوقية استخدام هذه الأسلحة.
لكن إقدام واشنطن على هذه الخطوة سيمنح أوكرانيا عنصر قوة في هجومها المضاد الذي تشنه ضد القوات الروسية.
وكانت أوكرانيا اتهمت روسيا بأنها استخدمت الذخائر العنقودية في قصف أراضيها خلال وقت سابق من الحرب.

ما هي الذخائر العنقودية؟
في التعريف، الذخائر العنقودية أسلحةٌ تتكوّن من حاويةٍ تُفتح في الهواء، وتَنثُر أعداداً كبيرةً، من القنابل الصغيرة أو الذخائر الصغيرة المتفجِّرة.
تُلقى الذخائر العنقودية من الجو أو البحر أو البر، وغالبية الذخائر الصغيرة التي تطلقها معدّ للانفجار عند الاصطدام، لكنها تتسم بميزة السقوط الحر، أي أنها غير موجّهة نحو هدف معيّن.
وفق المعطيات الدولية الرسمية، أنتجت 34 دولة أكثر من مئتي نوع من الذخيرة العنقودية.
وتُخزّن 87 دولة هذه الذخائر، من بينها 16 دولة استخدمتها بالفعل، خلال النزاعات المسلحة.
وتسبّب استخدام تلك الأسلحة بشكل واسع في انتشار آلاف، وربما ملايين الذخائر الصغيرة غير المنفجرة، في الكثير من البلدان والمناطق، مما يشكل خطرا بالغا على المدنيين.
وبسبب خطورتها، اعتمد مؤتمر دبلن، في مايو 2008، اتفاقية الذخائر العنقودية.
وتضع الاتفاقية قواعد صارمة لضمان عدم استخدام الذخائر العنقودية، والتخلص منها.
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