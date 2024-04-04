الخميس 04 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صحيفة عبرية: إدارة بايدن تحاول إغراء الحوثيين لوقف هجماتهم البحرية

مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)
قالت صحيفة عبرية، إن الولايات المتحدة قدمت عرضا للحوثيين، من أجل إزالتهم من التصنيف "الإرهابي"، في حال أوقفوا هجماتهم في البحر الأحمر.
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وأشارت صحيفة معاريف إلى أن إدارة بايدن تدرس تحفيز الإجراءات الدبلوماسية في المنطقة، عبر دعوتهم لوقف الهجمات، مقابل تغيير تصنيفهم من منظمة إرهابية.

وقال تيم لاندركينغ، المبعوث الخاص لإدارة بايدن إلى اليمن: "آمل أن نتمكن من إيجاد طرق دبلوماسية".

وكانت إدارة بايدن أزالت الحوثيين من قوائمها للإرهاب، بعد مدة قصيرة من توليه الرئاسة عام 2021، بسبب مسار المفاوضات الذي دخلت فيها الأطراف في اليمن لإحلال السلام.

لكن الإدارة الأمريكية أعادت الحوثيين للقائمة، في كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد بدء هجماتها ضد سفن الاحتلال والمتجهة لموانئه، إسنادا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتسببت هجمات الحوثيين في خسائر كبيرة لاقتصاد الاحتلال، وتعرض ميناء إيلات لشلل شبه كامل، فضلا عن تسريح آلاف الموظفين بسبب توقف الأعمال، إضافة إلى تأثيرات عالمية، بعد توقف الكثير من شركات الشحن العملاقة عن المرور بالبحر الأحمر، وسلوك طريق رأس الرجاء الصالح.
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