صحيفة عبرية توثق خسائر الاحتلال الإسرائيلي بالأرقام في حرب غزة

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وثقت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء الثلاثاء، أعداد القتلى الإسرائيليين الذي قتلوا منذ السابع من تشرين الأول، قائلة إن حوالى 850 جثة لإسرائيليين وأجانب جرى التعرف عليها لغاية الآن، و 348 قتيلا من الجيش الإسرائيلي، وأيضا 240 أسيرا.وفيما يخص الخسائر الاقتصادية التي لحقت بالاحتلال الإسرائيلي، قالت الصحيفة إن الحرب كلفت إسرائيل لغاية الآن حوالى 50 مليار شيكل.ولفتت إلى أن نفقات المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بلغت 30 مليار شيكل، أساسها ميزانية جنود الاحتياط والذخائر، و14.3 مليار دولار مساعدات أميركية.وقالت الصحيفة العبرية إن الأضرار التي وقعت في 24 مستوطنة من مستوطنات غلاف غزة تقدر حوالى 10 مليارات شيكل.وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن تكلفة الأضرار الناتجة عن قصف الصواريخ في بقية أنحاء إسرائيل تقدر بنحو 5 مليارات شيكل، و 2 مليار شيكل ميزانية حلول تتعلق بالمستوطنات.وفيما يخص ميزانية ما يسمى بـ"مساعدة دعم" لأعمال لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني، قدرت بـنحو 12 مليار شيكل.ووفقا للصحيفة، بلغت قيمة الضرر المقدر للنمو الاقتصادي الإسرائيلي من بين جملة أمور التراجع في مدفوعات الضرائب بنحو 15 مليار شيكل.وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن "29 مستوطنة في الغلاف و22 أخرى في الشمال أخليت من المستوطنين، مضيفة أن أكثر من 94 ألف شخص تم إخلاؤهم ويقيمون بفنادق في مختلف أنحاء إسرائيل، من بين الذي أخلوا فقط حوالى 35 ألف شخص منهم يستحقون الإخلاء، وفقا للصحيفة.وأضافت أن هناك من أخلوا بصورة مستقلة وبلغ عددهم حوالى 115 ألف إسرائيلي، وهم أخلوا من مستوطناتهم بناء على قرار ذاتي.وفي المجموع، وفقا للصحيفة، أكثر من 224 إسرائيليا من مستوطني إسرائيل يقيمون في هذه الأيام خارج مستوطناتهم.وقالت الصحيفة العبرية إن آلاف الأعمال الصغيرة على عتبة الإفلاس، ومئات آلاف العمال يمكن أن يوضعوا في إجازة غير مدفوعة. -(بترا)