صداع "غزة بعد الحرب" يؤرق واشنطن

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عواصم - ما يزال ملف مستقبل غزة يؤرق إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن، رغم عدة سيناريوهات وضعتها واشنطن سابقها ومنها، نشر قوة متعددة الجنسيات قد تضم قوات أميركية، أو وضع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة بشكل مؤقت، أو تسليم الادارة بعد هزيمة حماس للسلطة الفلسطينية بعد إخضاعها لعملية إصلاح، الا أن الامر ما يزال دون حل.يأتي ذلك بعدما أبدى بعض مساعدي بايدن القلق من أنه على الرغم من أن إسرائيل قد تنجح بإلحاق ضرر دائم بحماس، الا أنها لم تضع بعد إستراتيجية للخروج.وعلى الرغم من تأكيد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، رفضه استلام السلطة الفلسطينية للحكم في غزة بعد انتهاء الحرب، إلا أن الإدارة الأميركية تدرس هذا الخيار، في ضوء خشية من مسؤولي البيت الأبيض من عدم تمكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس من تولي قيادة القطاع الفلسطيني المدمر.فقد كشفت مصادر مطلعة أن تلك القضية هيمنت على المناقشات التي جرت بشكل حثيث في البيت الأبيض خلال الفترة الماضي، إذ أمضى كبار المسؤولين أسابيع عدة في صياغة مقترحات محتملة حول كيفية إدارة غزة، حسب ما نقلت صحيفة التلغراف البريطانية.وعملوا على وضع خطط قد تكون مقبولة لجميع الأطراف المعنية، آخذين بعين الاعتبار أن أي حزب سيحكم غزة يجب أن يحظى بدعم الفلسطينيين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى فضلا عن الدول العربية.وفي السياق، أوضح أحد المسؤولين الأميركيين السابقين أنه من المرجح أن تدرس الإدارة الأميركية البدلاء المحتملين عن عباس، ومن بينهم رئيس الوزراء السابق سلام فياض، فهو هو المفضل لدى بعض المسؤولين الأميركيين لقيادة حكومة جديدة في غزة.ويبدو أن المناقشات الأميركية بشأن مستقبل غزة بدأت تتقبل فكرة أن تقوم قوة إقليمية واحدة أو عدة قوى بدور الضامن للسلطة الفلسطينية، فقد قال مصدر أمني مطلع إنه يمكن دعوة دولة واحدة أو أكثر للعمل "كوكيل لضمان السلام وتولي مسؤولية" إعادة بناء غزة.كما تتضمن خطة بايدن لمرحلة ما بعد الحرب، بالإضافة إلى إدارة غزة، عنصرين آخرين: هما إعادة الإعمار والأمن. إذ يأمل البيت الأبيض في الحصول على دعم من المجتمع الدولي والإقليمي لدفع تكاليف إعادة بناء المدارس والمستشفيات وغيرها من البنية التحتية الحيوية التي دمرت خلال الحرب.إلا أن مسألة الأمن تبقى إحدى أكثر القضايا استعصاء على الحل على ما يبدو، ففي حين تتردد معظم الدول المجاورة في تقديم قواتها الخاصة لحفظ الأمن في غزة، يستبعد بايدن نشر جنود أميركيين على الأرض.وكان وزير الخارجية أيمن الصفدي، تساءل سابقا ما المصلحة في دخول أي قوات عربية، لا سيما أن الفلسطينيين قد ينظرون إليها على أنها جاءت لدعم إسرائيل.مع ذلك، اقترح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سابقا إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح، يضمنها وجود دولي، "سواء قوات حلف شمال الأطلسي، أو قوات الأمم المتحدة، أو قوات عربية أو أميركية".وبحسب المعلومات، حظي اقتراح السيسي ببعض الاهتمام من قبل البيت الأبيض، حيث أشار أحد كبار المسؤولين إلى أن وضع حماس سيكون عاملا رئيسيا في القرار النهائي.في المقابل، من غير المرجح أن تحظى فكرة تواجد قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة بدعم إسرائيلي، خاصة أن دولة الاحتلال زعمت خلال الفترة الماضية أن المنظمة الدولية منحازة ضدها.يذكر أن عدة مسؤولين في الكيان كانوا أكدوا مرارا في السابق أنهم لا ينوون البقاء في غزة، لكنهم شددوا في الوقت عينه على أنهم لن يسمحوا لحماس بالاستمرار في الحكم بعد هجوم السابع من تشرين أول (أكتوبر) الماضي.وكانت مسودة سابقة أظهرت أن نقاشات عدة تدور بين دول أوروبية حول من سيحكم غزة وطبيعة هذا الحكم بعد انتهاء الحرب.-(وكالات)