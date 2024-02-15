الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي

1-1429535
مجلس الأمة الكويتي
قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أصدر مرسوما، الخميس، بحل مجلس الأمة.
وأضافت الوكالة أن المرسوم الأميري استند إلى "ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".اضافة اعلان
وجاء في نص المرسوم:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة 107 منه، وبناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي: -مادة أولى- يحل مجلس الأمة.
-مادة ثانية-: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
كادر طبي يعاين فتحة أحدثها قصف الاحتلال لأحد عنابر المرضى الأطفال في مستشفى ناصر في غزة أمس-(وكالات)

عرض "الخطة الأميركية للسلام" بمؤتمر "ميونيخ للأمن" اليوم لحشد الدعم الدولي لها

منذ 55 دقيقة
الاحتلال يسرق أموال وممتلكات سكان غزة

الاحتلال يسرق أموال وممتلكات سكان غزة

منذ 55 دقيقة
عائلات الأسرى الإسرائيليين يخرجون في اعصامات ضد نتنياهو

واشنطن تتطلع لهدنة مؤقتة.. وغضب يجتاح شوارع الاحتلال لتجميد مفاوضات الأسرى

منذ 56 دقيقة
بايدن

ما شكل الدولة الفلسطينية الموعودة في نظر الرئيس الأميركي؟

منذ 58 دقيقة
ترامب

محاكمة الرئيس الأميركي السابق ترامب 25 آذار المقبل في نيويورك

منذ1 ساعة
image-23-780x470

عدوان أميركي على مناطق في اليمن

منذ9 ساعة
افكار و مواقف

بيعُ الفوضى على أنها "النظام"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

"عنكبوتية" المخدرات (2-2)!

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

ترويج دولي مجانا

سلامة الدرعاوي |اليوم

حمزة الدردور

خالد خطاطبة |اليوم

معادلة أردنية واضحة

سميح المعايطة |اليوم

اليوم الحالي واليوم التالي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1707904038202981700

تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة جريمة حرب‏

ترجمات | منذ23 ساعة
1707904038232981900

التكيف مع عالم متعدد الأقطاب

ترجمات | منذ23 ساعة
نائب المدعي العام الإسرائيلي جلعاد نوام والقاضي البريطاني مالكولم شو في محكمة العدل الدولية، لاهاي، هولندا، يناير 2024 - (المصدر)

الدبلوماسية الخفية في قرار محكمة العدل الدولية

ترجمات |13 شباط 2024
حزب الله

هل ساعدت حرب غزة حزب الله؟

ترجمات |13 شباط 2024
1707729597610049800

ما لا يستطيع القانون الدولي تحقيقه في غزة وأوكرانيا‏

ترجمات |12 شباط 2024
1707729597490049400

إمبراطورية إيران القتالية في الشرق الأوسط

ترجمات |12 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
الوقت

الوقت

رفح منذ23 ساعة

hajjaj copy

معنى الابتسامة 13 شباط 2024

Untitled

صراف آلي 11 شباط 2024

صراق آلي

ثاني أبطال كأس آسيا 10 شباط 2024

ثاني أبطال كأس آسيا

النشامى وكأس آسيا 09 شباط 2024

14
 
 