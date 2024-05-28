صفارات الإنذار تدوي في إيلات

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جاء ذلك بعد تنفيذ 3 اعتراضات في سماء إيلات في أعقاب إعلان المقاومة الإسلامية في العراق قصف أهداف عسكرية في المدينة بـ3 مسيرات.ودوّت صفارات الإنذار في المدينة الساحلية على البحر الأحمر.