 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صفارات الإنذار تدوي في إيلات

المقاومة الإسلامية في العراق تقصف بثلاث طائرات مسيرة أهدافا عسكرية في إيلات
المقاومة الإسلامية في العراق تقصف بثلاث طائرات مسيرة أهدافا عسكرية في إيلات
قالت بلدية إيلات إن سلاح الجو الإسرائيلي يحلق في أجواء المدينة بحثا عن مسيرات أخرى.

جاء ذلك بعد تنفيذ 3 اعتراضات في سماء إيلات في أعقاب إعلان المقاومة الإسلامية في العراق قصف أهداف عسكرية في المدينة بـ3 مسيرات.اضافة اعلان

ودوّت صفارات الإنذار في المدينة الساحلية على البحر الأحمر.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
نتنياهو

إعلام عبري: نتنياهو يستعد لحل مجلس الحرب

منذ 36 دقيقة
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

غوتيريش: لا مكان آمنا في غزة وهذا الرعب يجب أن يتوقف

منذ2 ساعة
مستشفى الكويت التخصصي

خروج مستشفى الكويت التخصصي في رفح عن الخدمة

منذ3 ساعة
الجيش العراقي-(وكالات)

الجيش العراقي يدمر 15 مخبأ لعصابة داعش شمال البلاد

منذ3 ساعة
استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لرفح

استشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال لرفح

منذ3 ساعة
1716836099058454300

"محرقة الخيام": الاحتلال يواصل سفك الدم الفلسطيني.. ومسيرات غاضبة بالضفة

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الأردن والتحديات والمستقبل.. هكذا تكلم الأمير

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

قواعد الحرب

ماهر أبو طير |اليوم
ماهر أبو طير

"الأردن وجد ليبقى" في كلام الأمير

ماهر أبو طير |اليوم

بذكرى الاستقلال.. ما الذي نريده للأردن؟

محمود خطاطبة |اليوم

معيار الدولة الناجحة اقتصاديا (2-1)

حسني عايش |اليوم

حديث ولي العهد

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصر وثمن العدوان على غزة

سميح المعايطة |اليوم

الفكرة المرعبة عن الإنسان الأخير

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1716810649037455500

مذاكرات المحكمة الجنائية: ماذا ظن مسهّلو المذبحة؟

ترجمات | منذ4 ساعة
"إسرائيل تقتل الأطفال بقنابل أميركية.. أوقفوا الإبادة الجماعية" - (المصدر)

‏إسرائيل تنحدر إلى البربرية‏

ترجمات |26 أيار 2024
مخيم للطلاب المناصرين للفلسطينيين في جامعة أميركية - (المصدر)

غزة والعصيان في الجامعات الأميركية

ترجمات |26 أيار 2024
سفينة شحن تعبر قناة بنما، أيار (مايو) 2024 - (المصدر)

البنى التحتية تعيد صياغة المشهد الجيوسياسي

ترجمات |25 أيار 2024
موقع بناء محطة تشانغجيانغ للطاقة النووية، مقاطعة هاينان الصينية، 28 حزيران (يونيو) 2023 - (أرشيفية)

الدوافع الحقيقية وراء التوسع النووي الصيني

ترجمات |24 أيار 2024
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

غزة

عطلة 26 أيار 2024

hajjaj

العطلة 25 أيار 2024

العطلة

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78 24 أيار 2024

حمزة حجاج- عيد الاستقلال 78

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

1946 23 أيار 2024

357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)
 