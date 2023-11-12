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الأحد 12 تشرين الثاني 2023
10:34 م
صفارات الإنذار تدوي في المنطقة المحيطة بغلاف غزة
غلاف غزة
أفادت وسائل اعلام فلسطينية بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نتيف هعسرا شمال قطاع غزة.
من جهتها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في المنطقة المحيطة بغلاف غزة.
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