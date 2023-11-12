الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صفارات الإنذار تدوي في المنطقة المحيطة بغلاف غزة

رشقات صاروخية من غزة
غلاف غزة
أفادت وسائل اعلام فلسطينية بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نتيف هعسرا شمال قطاع غزة.
من جهتها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في المنطقة المحيطة بغلاف غزة.اضافة اعلان
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