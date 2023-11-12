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أفادت وسائل اعلام فلسطينية بأن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة نتيف هعسرا شمال قطاع غزة.من جهتها، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في المنطقة المحيطة بغلاف غزة.