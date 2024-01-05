الجمعة 05 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

صفارت الإنذار تدوي شمال إسرائيل وعمليات جديدة لحزب الله

غارات من حزب الله على اسرائيل
غارات من حزب الله على اسرائيل

قالت وسائل اعلام إن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة ومحيطها شمال إسرائيل، في حين أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ عمليات جديدة ضد الاحتلال.
واضافت، إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط بلدتي حولا وعديسة جنوبي لبنان.اضافة اعلان
وتحدثت عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط بلدتي حولا وعديسة جنوبي لبنان.
من جهته، قال حزب الله إنه استهداف موقع بركة ريشا على الحدود بالقذائف المدفعية وحقق إصابة مباشرة.
وفي عملية أخرى، قال حزب الله "استهدفنا بصواريخ بركان تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة وحققنا إصابة مباشرة".
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