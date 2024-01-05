صفارت الإنذار تدوي شمال إسرائيل وعمليات جديدة لحزب الله

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قالت وسائل اعلام إن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة ومحيطها شمال إسرائيل، في حين أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ عمليات جديدة ضد الاحتلال.واضافت، إن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط بلدتي حولا وعديسة جنوبي لبنان.وتحدثت عن قصف مدفعي إسرائيلي استهدف محيط بلدتي حولا وعديسة جنوبي لبنان.من جهته، قال حزب الله إنه استهداف موقع بركة ريشا على الحدود بالقذائف المدفعية وحقق إصابة مباشرة.وفي عملية أخرى، قال حزب الله "استهدفنا بصواريخ بركان تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع الضهيرة وحققنا إصابة مباشرة".