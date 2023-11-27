صفقة أسرى ثالث أيام الهدنة.. حماس تؤكد سيطرتها على الأرض

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غزة - ظهرت عناصر من كتائب عزالدين القسام وسط مدينة غزة في استعراض للقوة رافق تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين المفرج عنهم ضمن بنود اتفاق الهدنة السارية في قطاع غزة.وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها سلمت مساء أمس الصليب الأحمر 13 محتجزا صهيونيا و3 محتجزين تايلنديين وروسيًّا ضمن المرحلة الثالثة لتبادل الأسرى في إطار التهدئة الإنسانية.ووفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، تم أمس الإفراج عن 39 من المدنيين الفلسطينيين في مقابل خروج 13 من المحتجزين الإسرائيليين من غزة ضمن صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، بالإضافة إلى محتجز يحمل الجنسية الروسية و3 تايلنديين خارج إطار الاتفاق.بدورها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الصليب الأحمر سلّم المحتجزين المفرج عنهم لجيش الاحتلال، وهم في طريقهم لمعبر قريب من كيبوتس بئيري.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، إن 14 إسرائيليا و3 أجانب من المحتجزين في غزة نقلوا إلى الصليب الأحمر. وأكدت إذاعة جيش الاحتلال أن عملية تسلم الدفعة الثالثة للمحتجزين تمت لأول مرة في شمال قطاع غزة.ونقلت وكالة تاس عن وزارة الخارجية الروسية قولها إن حماس أطلقت سراح محتجز يحمل جواز سفر روسيًّا بعد اتفاقات مباشرة معها.ووفقا لمراسل الجزيرة في غزة هشام زقوت فقد تمت عملية تسليم المحتجزين الصهاينة في مدينة غزة.وقال زقوت إن "العملية البرية والقصف الجوي للاحتلال تركز بصورة كبيرة على مدينة غزة، ومع ذلك نجحت القسام في الحفاظ على الأسرى".وفي واشنطن، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان لقناة "إن بي سي نيوز" الأميركية إنه يعتقد أن أحد الأميركيين الثلاثة المحتجزين لدى حركة حماس سيُطلق سراحه في الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى .وبخصوص الأسرى الفلسطينيين، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المزمع المفرج عنهم، مساء أمس.ووفق بيان مشترك فإن جميع الأسماء في القائمة من الأسرى الأطفال فقط، وعددهم 39، منهم 21 من القدس، وواحد من مدينة رفح في قطاع غزة، والباقي يتوزعون على مدن الضفة الغربية.ونجحت جهود الوساطة القطرية - بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة- في التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، بدأت الجمعة الفائت.ويشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين الأسرى في سجون الاحتلال، كما ستسمح الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.-(وكالات )