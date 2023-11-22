صفقة الأسرى.. حماس تصمد في المفاوضات رغم تصعيد العدوان

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عواصم- رغم حالة المد والجزر التي شهدتها المفاوضات للاتفاق على الهدنة في عزة، الا أنها تميزت بصمود واضح لحركة حماس في مطالبها التي كانت أعلنتها منذ بدء العدوان، في حين لم يحقق الاحتلال اي من أهدافه وعلى رأسها استعادة الأسرى بالقوة ليعود الى المربع الاول وهو التفاوض لاجل اطلاق سراحهم رغم كل الهجمات على القطاع.ورجحت صحيفة لوتان السويسرية أن تكون الصفقة التي توصل لها الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن إطلاق سراح الأسرى فجر امس؛ جاءت في الأساس نزولا عند رغبة كل من الرئيس الأميركي جو بايدن وقائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، ونتيجة للضغط الشعبي على حكومة الاحتلال، في حين تحدث موقع بوليتيكو الإعلامي الأميركي عن كواليس هذه الصفقة.ولفتت لوتان في البداية إلى تأكيد حكومة الاحتلال في بيان لها أنها "وافقت على الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من الاتفاق، وأوضحت في تقرير بقلم ألين جاكوتيه أن الاحتلال سيحصل على إطلاق سراح 30 طفلا و8 أمهات و12 امرأة أخرى، وتحديد حماس موقع النساء والأطفال الذين ما زالوا في أيدي مجموعات أخرى أو أفراد.وفي المقابل، سيستفيد الفلسطينيون من وقف لإطلاق النار لمدة 4 أيام، يصاحبه وقف لإطلاق المسيرات للاحتلال 6 ساعات يوميا، والإفراج عما لا يقل عن 150 امرأة وقاصرا فلسطينيا، كما سيسمح الاتفاق لـ300 شاحنة مساعدات إنسانية بالدخول يوميا إلى غزة، إضافة إلى توفير الوقود والمساعدات المالية.ومن خلال التمييز بين المدنيين والجنود بدلا من التفاوض على الجميع في صفقة واحدة، تستطيع حماس -حسب الصحيفة- مواصلة الضغط على الاحتلال وهي التي تعرف جيدا كيف تتعامل معها، مسترشدة في ذلك بصفقة إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط التي حققت إطلاق 1027 معتقلا مقابل جندي واحد.أما في جانب الاحتلال، فقد أدرك وزير الحرب ورئيس أركان الجيش أن "التعويض عن فشل السابع من تشرين الأول(اكتوبر) لن ينتهي باحتلال الأراضي والاغتيال -كما كتب المحلل عاموس هاريل- ولكن أيضا ببذل جهد لإعادة الأمهات والأطفال".وفي معرض حديثه عن كواليس هذه الصفقة، قال موقع صحيفة بوليتيكو الأميركي إن دولة قطر اقترحت، في مساعيها للتوسط في مسألة المحتجزين، تشكيل خلية صغيرة بين الولايات المتحدة والاحتلال للعمل في قضية الرهائن.وقال إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان كلف اثنين من كبار مساعديه هما ماكغورك وجوش جيلتزر اللذين اضطلعا بمسؤولية الاتصال والتنسيق حول أفضل السبل للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين مع حماس.وأضاف أن الثمرة الأولى لتلك الجهود كانت في 23 تشرين الأول(اكتوبر)، عندما قامت حماس بإطلاق سراح مواطنتين أميركيتين هما ناتالي وجوديث رانان، ومثل هذا إشارة إلى أن عمل هذه الخلية يمكن أن يؤدي في النهاية إلى إطلاق سراح المزيد من المحتجزين، وفقا للموقع.وبعد ذلك بيوم، أرسلت حماس رسالة عبر قنواتها الخاصة إلى الخلية مفادها أنه يمكن لعدد من النساء والأطفال المحتجزين مغادرة غزة، لكن المشكلة هي أن عبورهم الآمن إلى الخارج لا يمكن تأمينه إلا إذا أحجم الاحتلال عن غزوه البري للقطاع.لكن، بعد رفض الاحتلال تأجيل الغزو البري، بدأت موجة من الدبلوماسية تجري خلف الأبواب المغلقة، وكانت ملامح الصفقة تتضح شيئا فشيئا.وقدمت حماس معلومات عن 50 من المحتجزين لديها، وأوضحت لبايدن أن ثمة إمكانية لإخراجهم. وقد نقل الرئيس الأميركي وجهات نظره لنتنياهو باتصال هاتفي أجراه معه في 14 تشرين الثاني(نوفمبر)، ووافق الأخير على ذلك.وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، طارد نتنياهو ماكغورك، وأخبره بمدى أهمية إنجاز حكومته للاتفاق، فقد أصبح يرى فيه ضرورة سياسية، حسب بوليتيكو.لكن تعقيدات أخرى وقعت إذ قطع الاحتلال الاتصالات داخل غزة خلال عملياتها العسكرية، مما جعل من الصعب نقل أي معلومات من وإلى حماس، كما هدد مسؤولو حماس بإنهاء المفاوضات بالكامل بعد دخول جيش الاحتلال إلى مستشفى الشفاء في شمال غزة، ولم يتم استئناف المحادثات إلا بعد أن نقل الاحتلال، عبر القناة الخلوية، رسالة إلى حماس مفادها أن جيشه سيواصل تشغيل المستشفى.-(وكالات)