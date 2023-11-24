الجمعة 24 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

صفقة قضائية بمحاكمة نتنياهو

معاريف
معاريف

آنا برسكي 24/11/2023

على خلفية صفقة المخطوفين التي تنطوي على توقف في القتال، في الدوائر المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسود تشاؤم في إمكانية العودة الى القتال بعد أيام التوقف.اضافة اعلان
ورغم التصريحات العلنية القتالية لنتنياهو ومسؤولين كبار آخرين في القيادة السياسية والعسكرية، فإن التقدير في المداولات المغلقة هو أنه في حالة تنفيذ التسوية مع حماس، فإن المنظمة  ستبذل جهدا جبارا كي تسوف وتطيل أيام التوقف وفي نهاية الأمر يصبح التوقف المؤقت وقف نار دائما.
حسب التقديرات، ستشرع حماس في حملة دعائية مكثفة بواسطة وسائل الإعلام الأجنبية التي ستدعى الى قطاع غزة في زمن التوقف. في أعقاب هذا، سيزداد الضغط الدولي على إسرائيل لإنهاء القتال دراماتيكيا. يحتمل أن تنضم الولايات المتحدة الى مطلب وقف النار لمدى طويل وبدء اتصالات دولية لتحقيق تسوية سياسية تقرر وضعية القطاع.
حسب التقديرات، ففي سيناريو كهذا سينسحب حزب المعسكر الرسمي من الحكومة، ونشطاء الاحتجاج سيبدأون بالمظاهرات التي تدعو نتنياهو الى الاستقالة. في محيط رئيس الوزراء يعتقدون في هذا السيناريو أن الإمكانية التي يقف أمامها هي الإعلان قبل استئناف الاحتجاج عن نيته الاستقالة وترك الحياة السياسية -مع نهاية المسيرة السياسية لتسوية إقليمية.
في مثل هذه الحالة، سيعلن في الليكود عن انتخابات داخلية، فإن المرشح الذي سيفوز سيشكل الحكومة دون الإعلان عن تقديم موعد الانتخابات للكنيست.
أما إذا قدم موعد الانتخابات للكنيست مع ذلك، فإن شخصيات جديدة مثل رئيس الموساد السابق يوسي كوهن أو سفير إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد اردان سيتمكنون من التنافس فيها أيضا.
في هذا السياق، في الدوائر المقربة من رئيس الوزراء بحثت بالتوازي مرة أخرى إمكانية الوصول الى صفقة قضائية في محاكمته. قبل نحو سنتين كان العائق الأساس الذي أدى في نهاية المطاف الى تفجير المحادثات في هذا الشأن هو موضوع العار، أو كبديل -إبعاد نتنياهو عن الحياة السياسية لفترة خمس حتى سبع سنوات. أما اليوم، إذا ما أعلن نتنياهو عن إنهاء حياته السياسية فإن مسألة العار أو الاعتزال المؤقت تصبح غير ذات صلة.
وتشدد المحافل المطلعة على أنه في هذه المرحلة يدور الحديث عن التفكير بالإمكانية وليس عن قرار لرئيس الوزراء: "مستقبل الصفقة مع حماس ومستقبل القتال في غزة سيؤثران على عملية اتخاذ القرار. نتنياهو سيقرر وفقا للتطورات وللوضع الجماهيري-السياسي الناشئ".
وعن نتنياهو جاء: "التقرير عديم الأساس. رئيس الوزراء نتنياهو عاد وأوضح بأن الحرب لن تتوقف وهو يركز على استكمال كل أهداف الحرب حتى منتهاها: تصفية حماس، إعادة مخطوفينا وخلق واقع لا تعود غزة فيه تهدد دولة إسرائيل". 

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