صمم صهيوني تجاه تحذيرات من كارثة.. ماذا يريد نتنياهو من رفح؟

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عواصم - لا يفتأ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو يكرر على خصومه وأصدقائه وحلفائه على السواء، محليا ودوليا، بأنه لن يوقف حربه المدمرة على قطاع غزة قبل أن "يقضي" على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، متجاهلا كل التحذيرات التي تشير إلى أن ما يفعله تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة وتتفاقم كل يوم، بدون أن يظفر بشيء مما يهدف إليه.آخر فصول "الصمم" الذي يواجه به نتنياهو الأصوات التي تحذره من خطورة مغامرته في غزة، إصراره على إعداد العدة لاقتحام مدينة رفح جنوب القطاع، "آخر ملجأ آمن" يتكدس فيه نحو مليون ونصف مليون لاجئ في ظروف قاسية ولا إنسانية.فقد أمر نتنياهو قبل أيام قادة جيشه بإعداد خطط لاقتحام مدينة رفح من أجل "القضاء" على ما يقول الاحتلال إنها 4 كتائب لحماس تتمركز في المدينة، كما قال مكتب نتنياهو إنه أمر الجيش أيضا بوضع خطة لإخلاء رفح من السكان المدنيين.استغراب واستهجانوبدا الاستغراب والاستهجان في بعض التصريحات التي ردت على نتنياهو، لأن قواته التي تدك غزة منذ أكثر من 4 أشهر لم تترك لسكانها أي ملجأ آمن، ودمرت مساكنها ودكاكينها ومدارسها ومستشفياتها ومساجدها وكنائسها، فإلى أين يريد نتنياهو إرسال هؤلاء النازحين الذين شردهم؟فهذا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يقول إن "نتنياهو لا ينصت لأحد"، وأضاف في تصريحات للصحفيين الاثنين الماضي: "سيقومون بالإجلاء؟ إلى أين؟ إلى القمر؟ إلى أين سيجلون هؤلاء الناس؟".تصريح آخر قوي من حلفاء إسرائيل يستنكر إصرار نتنياهو على خططه صدر عن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، التي اعتبرت أن "شن هجوم للجيش الصهيوني على رفح من شأنه أن يؤدي في ظل هذه الظروف إلى انهيار كامل للوضع الإنساني".وتضيف بريبوك أن "الناس في رفح لا يمكنهم ببساطة أن يختفوا في الهواء"، خاصة بعدما "نزحوا من مناطق القتال في شمال غزة في الغالب بلا شيء سوى أطفالهم على أذرعهم وملابسهم على أجسادهم"، حسب تعبير المسؤولة الألمانية.المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، حذر بدوره من عواقب أي عملية عسكرية للاحتلال في رفح قائلا إنه "لم يعد هناك أي مكان آمن على الإطلاق لإيواء المدنيين".وأكد أنه "من غير الممكن توقع انتقال أكثر من مليون نازح يعيشون في أماكن مكتظة للغاية في محافظة رفح مرة أخرى، كي تتمكن القوات الصهيونية من مواصلة تمشيطها بحثا عن مقاتلي حماس".مناشدات الحلفاءمناشدات وضغوط دولية وتحذيرات تتوالى حتى من أكبر حلفاء الاحتلال الذين ساندوها بدون قيد وشرط في عدوانها على غزة، مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، إضافة إلى جهات أخرى مثل الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية ودول عربية مثل الأردن وقطر والسعودية.ومن بين التصريحات اللافتة في هذا الشأن أيضا ما قاله وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الاثنين الماضي، إذ أكد أن "على إسرائيل أن تفكر بجدية قبل اتخاذ أي إجراء آخر في رفح"، وذلك بعد الغارات الجوية على المدينة، التي أصبح عدد المتكدسين فيها الآن 6 أضعاف عدد سكانها قبل السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي.وقال كاميرون للصحفيين "نعتقد أنه من المستحيل خوض حرب وسط هذا الكم من الناس. ليس هناك مكان يذهبون إليه"، حتى إن المجلس النرويجي للاجئين أطلق على مدينة رفح اسم "مخيم اللاجئين العملاق"، ووصفها طبيب خرج منها مؤخرا بأنها "سجن مغلق".وهو الشيء نفسه الذي حذر منه وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، إذ قال إن العملية البرية المزمعة في رفح ستكون لها "نتائج كارثية"، وتابع أنه "من الواضح أن إسرائيل لا تفعل ما يكفي لحماية المدنيين. ولا يوجد مكان آمن في غزة".إلى أين يذهبون؟أستراليا وكندا ونيوزيلندا استنكرت بدورها الإصرار الصهيوني على الهجوم على رفح، وقالت في بيان مشترك إن الهجوم المتوقع سيكون مدمرا، وإنه "لا يوجد ببساطة أمام المدنيين أي مكان آخر يذهبون إليه"، خاصة بعد أن جرف العدوان الصهيوني المستمر معظم مدن وأحياء قطاع غزة، مخلفا أكثر من 28 ألفا و500 شهيد أغلبهم من النساء والأطفال.أما المنظمات الإنسانية الدولية فهي الأخرى حذرت من كارثة إنسانية توشك أن يرتكبها الاحتلال في رفح وتضيفها إلى مئات المجازر التي وقعت عليها في القطاع خلال الأشهر الماضية، ودعت إلى وقف العدوان وحماية المدنيين من القتل العشوائي.فالأمم المتحدة أعلنت أنها لن تتعاون مع أي إجلاء قسري للاجئين الفلسطينيين، وشدد ستيفان دوجاريك -المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الأممية- الأسبوع الماضي على ضرورة حماية مئات الآلاف من الأشخاص الذين لجؤوا إلى رفح. وأضاف "لن نؤيد بأي حال من الأحوال التهجير القسري الذي يتعارض مع القانون الدولي".كما حذر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من أن العمليات العسكرية في رفح "يمكن أن تؤدي الى مجزرة في غزة"، داعيا الاحتلال إلى "الكف عن تجاهل" نداءات المجتمع الدولي.كارثة لا يمكن تصورهابدوره قال المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة فولكر تورك في بيان "إن أي توغل عسكري محتمل واسع النطاق في رفح أمر مرعب"، نظرا لاحتمال سقوط عدد كبير جدا من الشهداء والجرحى المدنيين، معظمهم سيكون من الأطفال والنساء.وأضاف: "مع الأسف، في ضوء المذبحة التي وقعت حتى الآن في غزة، من الممكن أن نتصور ما ينتظرنا في رفح"، مؤكدا أن احتمال حدوث مثل هذه العملية في رفح في ظل الظروف الراهنة "يهدد بمزيد من الجرائم الوحشية"، وقال: "يجب على العالم ألا يسمح بحدوث ذلك".ومن جهته أعرب برنامج الأغذية العالمي عن "قلقه البالغ" من الهجوم العسكري المتوقع في مدينة رفح، كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن الهجوم سيتسبب في "كارثة لا يمكن تصورها، وسيزج بالنظام الصحي في القطاع ليقترب أكثر من حافة الهاوية، وسيزيد من حجم الكارثة الإنسانية إلى ما هو أبعد من الخيال".-(وكالات)