صمود غزة يضع مصير الكيان الصهيوني تحت "مقصلة" المراجعة

نادية سعد الدين

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عمان - تنبثق من ثنايا مجازر الاحتلال الوحشية ضد قطاع غزة التي أدت لارتقاء زهاء 200 شهيد فلسطيني خلال الساعات الماضية؛ "مراجعات" بنيوية نقدية لمصير الكيان الصهيوني وجدوى وجوده، في ظل فشل قدرته على حماية سكانه وتأمين عناصر الأمن والاستقرار لهم، وانتفاء فكرة ملاذهم الحصين، أمام تصاعد المقاومة الفلسطينية وصلابة الغزي برغم آلامه وأوجاعه الثقيلة، في مواجهة مخطط الإبادة والتهجير الإسرائيلي.وعلى وقع تقسيم الاحتلال القطاع لثلاث "كانتونات" منفصلة بالتزامن مع قصفه الجوي الكثيف لأنحاء غزة وتصعيده الخطير بالضفة الغربية؛ فإن مكانة "المراجعات" لمصير المشروع الصهيوني قد تعززت في ظل عدم قدرة الاحتلال على وقف المقاومة وفرض الاستسلام للشروط التي تؤمن له خروجا مربحا من "مأزق غزة"، وسقوط وهمه باستعداد الفلسطينيين تقديم تنازلات مرضية له تحت الضغط.ووسط تنامي شعور العالم بمعاناة الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته؛ فإن الفلسطينيين قد نجحوا بفعل صمودهم وثباتهم في تفجير أزمة الصهيونية ونقل المعركة إلى الشارع الصهيوني، بالرغم من تغذي الكيان الصهيوني على العصب المتطرف ونموه وسط العدوان العسكري، والدعم الأميركي غير المشروط لآلة القتل التي يغمسها في الدم الفلسطيني.ولا يعني لكثيرين من المحتلين ما قادت إليه جرائم حكومتهم المتطرفة من أرقام صادمة لمنظمات دولية تفيد بأن 71 % من سكان قطاع غزة يعانون من مستويات حادة من الجوع، وأن 64 % يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير الناضج والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع، في ظل سلاح التجويع المحظور قانونيا ودوليا والذي يستخدمه الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على غزة.وتعكس المراجعات رؤى متباينة بين الراغبين في تأكيد الهوية اليهودية الصهيونية بمعناها الاستبعادي السلبي للآخر العربي، والتي يتبناها التيار اليميني المتطرف وفي مقدمتهم رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو" صاحب سلاح الردع واستثارة الرأي العام الغربي ضد المقاومة بوصفها "إرهابية"، كما يزعم، وبين الطامحين لتحقيق تفاعل إيجابي مع الآخر ومركزية دور الكيان المحتل الاقتصادي في محيطه الإقليمي.وتطالب بعض الطروحات بمراجعة نقدية لمسار الحركة الصهيونية والقيادة السياسية، ونزع الفكر الصهيوني عن الدولة وإعادة بناء المجتمع الصهيوني على أسس أكثر عقلانية، من أجل الكشف عن الأخطاء التي وقعت بها حكومة الاحتلال وعدم تكرارها، سبيلا لوقف الحرب على القطاع.ولكن باعتبار هذا الطرح صادر عن تيار أكاديمي ليبرالي في الأساس، ينشط داخل أروقة الجامعات ومراكز الأبحاث والدراسات، فما يزال بعيدا عن التأثير السياسي المباشر، إذ لم يتبلور تيار سياسي يأخذ ما كشفت عنه نشاطاته من حقائق، ليبني عليها حركة سياسية مؤثرة.أما بالنسبة لتيار اليمين المتطرف المستحكم بالكيان المحتل؛ فإن المرحلة الانتقالية لما بعد الصهيونية تعزز بوضوح عمليات تسييس الدين وتدين السياسة بشكل يميل إلى التطرف، حيث يبحث اليمين القومي الديني عن علاقة مع الغرب يستطيع من خلالها أن يحفظ للكيان الصهيوني وجوده بجوهر يهودي وشكل حضاري ديمقراطي غربي يقصي المحيط العربي ويحيط بكيانه بسياج حديدي يجعل منها مجتمع "الأبارتهايد" عن طريق الفصل الديموغرافي عن الفلسطينيين.ولا يعد ما يعرف "بتيار ما بعد الصهيونية" أو "المؤرخون الجدد"، بالجديد؛ إذ لطالما انتقد السياسة الإسرائيلية الساعية للتصعيد والاحتلال وشن الحروب، في ظل أزمات اقتصادية واجتماعية لا متناهية وتفشي الفساد الداخلي، وتناقض سلوكها المتطرف مع الاتجاه الإنساني والفكري السائد إقليميا ودوليا، غير مستبعدا انهيار المشروع الصهيوني بعد تحوله "لدولة" من المستوطنات تديرها عصبة غير أخلاقية من الفاسدين الذين لا يحترمون القوانين ولا يأبهون بمواطنيهم ولا حتى بأعدائهم، وفق قوله.ووسط ذلك الجدال غير المحسوم؛ يواصل الاحتلال غاراته الكثيفة في مختلف أنحاء قطاع غزة، لا سيما جنوبه ووسطه، والتي أدت لاستشهاد قرابة 200 فلسطيني وجرح المئات، بما يرفع حصيلة الضحايا المدنيين لأكثر من 19660 شهيدا وزهاء 52 ألف جريح.واستهدف الاحتلال الأبنية السكنية في رفح، جنوبا، بغارات كثيفة مما أدى لاستشهاد 52 فلسطينيا، أسوة بمحافظة خان يونس التي تشهد قصفا مركزا على مختلف أحيائها، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى، فيما تعرض محيط مشفى "ناصر" للقصف مجددا إلى جانب مدرسة تؤوي نازحين فلسطينيين.ولم يسلم وسط القطاع من جرائم الاحتلال؛ فاستشهد 14 فلسطينيا على الأقل في قصف الاحتلال لمنازل الفلسطينيين، فيما تتعرض مشافي القطاع لهجمات مركزة من جيش الاحتلال شملت الشفاء الذي استشهد فيه 28 فلسطينيا و"العودة" الذي اعتقل طاقمه الطبي وأفرج عن معظمه بعد ساعات وحاصر "مشفى المعمداني" بغزة وذلك بعد وقت قصير من تدمير جزء من مشفى كمال عدوان .وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن قوات الاحتلال حولت مستشفى العودة بجباليا شمال قطاع غزة الى ثكنة عسكرية.وقال المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة، في تصريح أمس، إن قوات الاحتلال تحتجز 240 شخصا منهم 80 من الطواقم الطبية و40 مريضا و120 نازحا داخل المستشفى بلا ماء ولا طعام ولا دواء وتمنع الحركة بين الأقسام.وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت 6 من كوادر المستشفى على رأسهم مديرها الدكتور أحمد مهنا بالإضافة الى مريض ومرافق.